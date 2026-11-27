Bám sát địa bàn, chủ động hóa giải mâu thuẫn từ sớm

Ông Nguyễn Giản Thủy, Trưởng thôn Phú Thượng, xã Kim Anh cho biết, thôn được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 thôn gồm Phú Hữu, Phú Thịnh, Phú Cường và Lâm Trường, với 1.250 hộ dân, hơn 3.700 nhân khẩu. Sau sáp nhập, địa giới hành chính và quy mô dân số mở rộng, đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý địa bàn, trong đó có việc nắm bắt tình hình và giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng.

Trước thực tế đó, tổ hòa giải thôn Phú Thượng xác định phải chủ động bám sát địa bàn, gần gũi với người dân, không phân biệt thời gian hay hoàn cảnh. Ngay khi nhận được thông tin về những bất đồng va chạm trong đời sống dân cư, các thành viên đều nhanh chóng đến hiện trường, gặp gỡ từng hộ gia đình để tìm hiểu nguyên nhân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các bên.

“Cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn xã Kim Anh, người dân Phú Thượng vốn có truyền thống đoàn kết, lối sống chan hòa, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đây là nền tảng tinh thần quan trọng để địa phương phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đồng thời cũng là điều kiện thuận lợi để tổ hòa giải vận động người dân cùng chia sẻ, tháo gỡ những bất đồng”, ông Nguyễn Giản Thủy cho biết.

Cư dân thôn Phú Thượng, xã Kim Anh vốn có truyền thống đoàn kết, lối sống chan hòa, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Sỹ Hào

Cùng trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Luân, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Phú Thượng cho biết, những mâu thuẫn thường gặp trong sinh hoạt cộng đồng phần lớn xuất phát từ các nguyên nhân nhỏ như vệ sinh chung nơi xóm ngõ, cung cách ứng xử, thái độ chào hỏi, mời mọc hoặc những va chạm trong quan hệ họ hàng, làng xóm.

Tuy nhiên, nếu không được giải quyết kịp thời, những chuyện tưởng chừng đơn giản nhỏ nhặt ấy có thể tích tụ thành hiềm khích, ảnh hưởng đến tình cảm và sự gắn kết giữa các gia đình. Bởi vậy, tổ hòa giải luôn chú trọng phát hiện sớm, gặp gỡ trực tiếp và lựa chọn cách vận động phù hợp với từng trường hợp, tránh để bất đồng nhỏ trở thành mâu thuẫn hay tranh chấp phức tạp.

Kiên trì vận động, khôi phục đoạn đường làng bị lấn chiếm

Một trong những vụ việc tiêu biểu được tổ hòa giải thôn Phú Thượng giải quyết thành công trong năm 2026 là mâu thuẫn giữa hai nhóm cư dân liên quan đến việc khôi phục đoạn đường dân sinh từng bị một số hộ gia đình chiếm dụng.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Luân, Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Phú Thượng cho biết, đầu năm 2026, một nhóm người dân đã gửi đơn phản ánh đến chính quyền địa phương về tình trạng tuyến đường dân sinh nối từ đường 14 vào làng bị một số gia đình lấn chiếm. Đoạn đường này có chiều dài khoảng 140m, rộng khoảng 3m. Các hộ dân đề nghị chính quyền vào cuộc, yêu cầu những gia đình vi phạm trả lại đường làng để bảo đảm lối đi chung của mọi người.

Sau khi tiếp nhận thông tin, tổ hòa giải thôn Phú Thượng đã gặp gỡ các bên liên quan, tiến hành kiểm tra xác minh thực tế, tìm hiểu nguồn gốc sự việc. Qua quá trình nắm bắt tình hình, tổ hòa giải nhận thấy đây không đơn thuần là tranh chấp về lối đi, mà còn tiềm ẩn những bất đồng kéo dài giữa hai nhóm cư dân từ trước thời điểm sáp nhập thôn.

Hơn nữa, sự việc cũng liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhiều hộ gia đình – cả bên chiếm dụng và cả những người dân phản đối. Việc người dân đồng loạt ký đơn kiến nghị cho thấy mâu thuẫn đã tích tụ trong thời gian dài, nếu không được giải quyết thấu đáo có thể tiếp tục phát sinh những bất đồng mới, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và quan hệ cộng đồng. Trước tình hình đó, tổ hòa giải xác định phải tăng cường trách nhiệm, kiên trì bám sát từng hộ dân, tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân và vận động các bên cùng hướng đến một giải pháp chung.

“Trong quá trình hòa giải, các thành viên luôn quán triệt nguyên tắc khách quan, công tâm, giữ thái độ đúng mực, không thiên vị bất kỳ bên nào. Việc vận động phải đi đôi với phân tích đúng sai, làm rõ trách nhiệm của các hộ liên quan; kiên quyết đối với hành vi vi phạm nhưng đồng thời cũng phải tạo điều kiện để các bên bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, tháo gỡ hiềm khích trên tinh thần đoàn kết, chân thành và xây dựng”, ông Trần Văn Luân chia sẻ.

Ông Trần Văn Luân, Tổ trưởng tổ hòa giải thôn (áo trắng) và ông Nguyễn Giản Thủy Trưởng thôn Phú Thượng thông tin về công tác hòa giải tại địa phương. Ảnh: Sỹ Hào

Thay vì chỉ tập trung vào yêu cầu trả lại diện tích đường bị lấn chiếm, tổ hòa giải chú trọng phân tích ý nghĩa của lối đi chung đối với đời sống của cả cộng đồng. Các thành viên kiên trì gặp gỡ, tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rằng việc giải quyết tranh chấp không chỉ nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ sử dụng đường, mà còn góp phần khôi phục nếp sống văn hóa, tình nghĩa, đoàn kết giữa các hộ dân.

Quá trình này kéo dài nhiều tháng với nhiều lần gặp gỡ, trao đổi và vận động trực tiếp. Đến tháng 7-2026, hai bên đã tìm được tiếng nói chung, thống nhất phương án giải quyết – xóa bỏ bất đồng, hiềm khích. Các hộ gia đình đồng ý trả lại phần diện tích đất đã chiếm dụng, đoạn đường dân sinh được khôi phục, đáp ứng nhu cầu đi lại chung của người dân.

Giữ gìn tình nghĩa xóm làng

Thực tế tại thôn Phú Thượng cho thấy, hiệu quả của công tác hòa giải ở cơ sở không chỉ được đo bằng số vụ việc được giải quyết thành công, mà còn thể hiện ở khả năng ngăn ngừa những mâu thuẫn phát triển thành tranh chấp kéo dài, giữ gìn sự ổn định trong cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, đối với những vụ việc liên quan đến quyền lợi của nhiều gia đình, việc tìm kiếm tiếng nói chung đòi hỏi sự kiên trì, khách quan và cách ứng xử linh hoạt của những người làm công tác hòa giải. Bên cạnh việc giải thích các quy định pháp luật, người hòa giải còn phải biết lắng nghe, chia sẻ, phân tích để mỗi bên tự nhìn nhận trách nhiệm và thiện chí điều chỉnh hành vi.

Việc khôi phục đoạn đường dân sinh tại Phú Thượng vì thế không chỉ giải quyết một kiến nghị liên quan đến đất đai, lối đi chung, mà còn có ý nghĩa hàn gắn những bất đồng tồn tại từ trước khi sáp nhập thôn. Khi con đường được trả lại cho cộng đồng cũng là lúc những rào cản trong quan hệ giữa các nhóm cư dân từng bước được tháo gỡ.