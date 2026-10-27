Xã Kim Anh đề xuất tổ chức lại bộ máy hành chính, thành lập 5 phòng chuyên môn

Ngày 27-10, trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh cho biết, hiện tại khối lượng công việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính tại xã Kim Anh ngày càng tăng, đòi hỏi phải rà soát, sắp xếp các cơ quan chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế.

Số liệu báo cáo công tác giải quyết thủ tục hành chính và xử lý văn bản của địa phương này cho thấy khối lượng công việc rất lớn, trong 9 tháng năm 2026, xã Kim Anh đã xử lý 19.427 văn bản đến, gồm 951 văn bản giấy, 18.476 văn bản điện tử và 109 văn bản mật.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Điểm phục vụ hành chính công xã Kim Anh. Ảnh Sỹ Hào

Ngoài ra, với nhiều dự án đầu tư lớn triển khai trên địa bàn, như: Khu Công nghiệp sạch Sóc Sơn quy mô hơn 300ha; Dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn Bộ binh 312/Quân đoàn 12 quy mô 124ha; Cụm Công nghiệp Minh Phú 1 quy mô khoảng 65ha… đang được đẩy mạnh tiến độ triển khai, đòi hỏi khả năng giải quyết khối lượng hồ sơ rất lớn của các phòng ban chuyên môn và đội ngũ cán bộ cán bộ công chức liên quan đến các bước kiểm đếm, thu hồi, đền bù GPMB... cho các hộ cư dân thuộc phạm vi dự án.

Cư dân thôn Thanh Trí, xã Kim Anh thực hiện kê khai thông tin làm sạch dữ liệu đất đai. Ảnh Sỹ Hào

“Từ thực tế đó, việc rà soát, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã là cần thiết nhằm bảo đảm bộ máy được tổ chức hợp lý, rõ chức năng nhiệm vụ, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ”, ông Đoàn Hiệp cho biết.

Trên cơ sở đánh giá các mô hình tổ chức, căn cứ đặc điểm địa bàn, quy mô dân số, khối lượng và tính chất công việc, yêu cầu quản lý nhà nước cũng như khả năng bố trí cán bộ, công chức, UBND xã Kim Anh lựa chọn phương án tổ chức 5 phòng chuyên môn.

Cụ thể, với 3 cơ quan, đơn vị hiện có gồm Văn phòng HĐND và UBND xã; Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa - Xã hội của xã Kim Anh sẽ được sắp xếp lại theo phương án mới để hình thành 5 phòng chuyên môn: Văn phòng HĐND và UBND xã; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Theo phương án đang trình HĐND xã xem xét, Văn phòng HĐND và UBND xã Kim Anh được tổ chức lại theo hướng chuyển lĩnh vực Tư pháp sang Phòng Nội vụ - Tư pháp. Văn phòng tiếp tục thực hiện chức năng tham mưu, giúp HĐND, Thường trực HĐND, UBND và Chủ tịch UBND xã trong lĩnh vực văn phòng; đồng thời tham mưu quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đối ngoại địa phương.

Việc phân bổ nhân lực sẽ được thực hiện phù hợp với vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và yêu cầu thực tế của từng phòng, bảo đảm sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức hiện có.