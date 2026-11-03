Xã Kim Anh đẩy nhanh GPMB dự án công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn 312

Hoàn thành xác định nguồn gốc đất, từng bước tháo gỡ điểm nghẽn

Dự án GPMB và xây dựng công trình bảo vệ đất Quốc phòng Sư đoàn 312, tại điểm đóng quân của Trung đoàn 165 có tổng diện tích khoảng124h. Đây là nhiệm vụ trọng tâm đang được xã Kim Anh tập trung triển khai với yêu cầu vừa bảo đảm tiến độ, vừa thực hiện đầy đủ các quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư hạ tầng xã Kim Anh, đến nay công tác thẩm định bản đồ đã hoàn thành 14/14 tờ; rà soát, đo đạc xác định ranh giới đạt 484/484 thửa đất. Qua rà soát, cơ quan chuyên môn xác định có sự phát sinh thêm 21 thửa đất mới do chia tách từ 16 thửa cũ, với diện tích khoảng 21ha. Số thửa đất phát sinh do chia tách sau quy chủ này, địa phương đang tiến hành các thủ tục thu hồi đất theo quy định.

Khu vực triển khai Dự án xây dựng công trình bảo vệ đất Quốc phòng Sư đoàn 312 tại thôn Phú Sơn, xã Kim Anh. Ảnh Sỹ Hào

Đáng chú ý, công tác xác định nguồn gốc đất đã hoàn thành đối với 424 thửa, diện tích 103,99ha, qua 5 đợt. Đây là cơ sở quan trọng để lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, từng bước đưa công tác GPMB từ khâu rà soát hồ sơ sang triển khai các thủ tục cụ thể.

Đến nay, xã đã lập, niêm yết công khai phương án đối với 317 thửa, diện tích 80,8ha. Trong đó, đợt 1 gồm 51 thửa, diện tích 10,8ha được niêm yết ngày 29-9; đợt 2, 3, 4 gồm 266 thửa, diện tích 70ha được niêm yết ngày 9-10. Công tác phê duyệt phương án cũng đạt những kết quả bước đầu với 289 thửa, diện tích 76,42ha, tổng kinh phí bồi thường khoảng 14,4 tỷ đồng.

Tháo gỡ điểm nghẽn, không để khó khăn kéo dài

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác GPMB vẫn còn những điểm nghẽn cần tập trung giải quyết. Hiện còn 34 thửa đất, diện tích 11,35ha chưa xác định được người đang sử dụng đất; 26 thửa, diện tích 8,64ha chưa được các hộ dân phối hợp kiểm kê, kiểm đếm. Tổng cộng 60 thửa, diện tích 19,99ha chưa đủ điều kiện lập phương án bồi thường.

Trong phạm vi Dự án xây dựng công trình bảo vệ đất Quốc phòng Sư đoàn 312, hiện tại vẫn còn 34 thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng đất. Ảnh minh họa Sỹ Hào

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư hạ tầng xã Kim Anh, để hoàn thành đầy đủ trình tự kiểm đếm bắt buộc, thu hồi đất đối với nhóm trường hợp này, dự kiến cần tối thiểu khoảng 67 ngày. Đây là thách thức đáng kể đối với mục tiêu hoàn thành GPMB trong tháng 11-2026.

Qua tìm hiểu, phóng viên được biết, trước đây khu vực triển khai dự án vốn là vùng đất hoang vu, từ những năm 1980 trở về trước, người dân được vận động đến trông coi, quản lý rừng, khai khẩn đất canh tác. Nhiều hộ vẫn còn lưu giữ sổ lâm bạ, hoặc một số giấy tờ liên quan đến quá trình được giao quản lý, khai thác rừng.

Mặt khác, một phần diện tích nơi này cũng từng được sử dụng làm địa điểm cách ly điều trị các bệnh nhân phong. Qua nhiều năm, một số gia đình đã xây dựng nhà cửa, hình thành cơ ngơi và ổn định cuộc sống tại đây.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, cư dân thôn Phú Sơn cho biết, vào khoảng năm 2008, người dân được thông báo khu vực thuộc quy hoạch trồng cây vải và phát triển du lịch, song các dự án chưa được triển khai trên thực tế. Đến nay, Nhà nước triển khai dự án xây dựng công trình bảo vệ đất Quốc phòng Sư đoàn 312, người dân sẵn sàng chấp hành chủ trương, nhưng vẫn mong muốn được xem xét thỏa đáng đối với công sức quản lý, trông coi và bảo vệ rừng.

“Có những hộ chỉ có khu vực này là nơi sinh sống, không còn đất ở nơi nào khác. Nếu phải di dời mà không được bồi thường, hỗ trợ thì cuộc sống phía trước sẽ rất khó khăn. Chúng tôi mong chính quyền và các cơ quan chức năng xem xét chính sách hỗ trợ phù hợp, bảo đảm quyền lợi và an sinh cho người dân”, bà Hạnh bày tỏ.

Cùng quan điểm, bà Trần Thị Tuyết - hộ có 8.540m² đất thuộc diện thu hồi toàn bộ cho biết, nhiều gia đình đã đến khu vực thôn Phú Sơn khai hoang, sinh sống từ những năm 1980 trở về trước. Qua nhiều thập niên, họ đã tạo lập nhà cửa, đất sản xuất và cuộc sống ổn định.

Người dân mong các cơ quan chức năng xem xét cụ thể hồ sơ, quá trình sử dụng đất và thực tế đời sống để có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Bà Trần Thị Tuyết, thôn Phú Sơn - gia đình có 8.540m² đất thuộc diện thu hồi toàn bộ để triển khai dự án. Ảnh Sỹ Hào

Ông Nguyễn Thế Dương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư hại tầng xã Kim Anh cho biết, trước những khó khăn trên, ngày 12-10-2026, UBND xã Kim Anh đã có Báo cáo số 679/BC-UBND đề xuất UBND TP Hà Nội cho phép rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục theo Nghị quyết số 254/2025/QH15, đồng thời đề nghị giải quyết chỗ ở cho 37 hộ dân – nội dung này địa phương vẫn đang chờ hướng dẫn từ cấp trên mới có cơ sở xử lý giải quyết.

Một vấn đề khác cần sớm tháo gỡ là chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản trên đất. Hiện có 44 thửa đất đang có công trình được sử dụng, gồm 39 thửa nhà ở, 1 thửa chùa và 4 thửa nhà xưởng, cần được hướng dẫn cụ thể về chi phí di chuyển tài sản theo quy định.

Người dân thôn Phú Sơn trao đổi với phóng viên các thông tin liên quan đến phần đất gia đình của họ nằm trong phạm vi dự án. Ảnh Sỹ Hào

Theo kế hoạch, trước ngày 9–11, xã Kim Anh phấn đấu hoàn thành niêm yết công khai đối với 107 thửa, diện tích 23,19ha đã xác nhận nguồn gốc đất; hoàn thành phê duyệt phương án đối với diện tích này trước ngày 20-11. Đồng thời, địa phương tiếp tục rà soát nguồn gốc đất, chính sách bồi thường đối với 28 thửa, diện tích 4,38ha đã niêm yết công khai phương án đền bù, hỗ trợ GPMB. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu hoàn thành phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng (GPMB) hơn 103ha diện tích đất đã xác định nguồn gốc trước ngày 30-11-2026.

Để bảo đảm tiến độ, Ban Quản lý Dự án đầu tư hạ tầng xã Kim Anh đề nghị UBND xã, Phòng Kinh tế và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng cường phối hợp, sớm tháo gỡ các vướng mắc về chính sách, nguồn gốc đất và kiểm đếm.