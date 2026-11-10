Xã Kim Anh: Đánh thức giá trị di sản, kết nối sức mạnh đại đoàn kết

Hình thành nếp sống văn hóa từ mỗi thôn, xóm

Đây là lần đầu tiên xã Kim Anh tổ chức kết hợp hai sự kiện trong cùng một chương trình, theo Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2026, nhằm tạo không gian giao lưu, gặp gỡ, gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần đoàn kết.

Hiện tại, nhiều khu dân cư trên địa bàn xã đã tiến hành các hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) - hướng tới Ngày Đại đoàn kết toàn dân gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Các sự kiện được diễn ra, tạo không khí phấn khởi vui vẻ, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương trong mỗi người dân.

Nhiều hoạt động hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 diễn ra sôi nổi trên địa bàn xã Kim Anh. Ảnh Sỹ Hào

Tại thôn Thanh Trí, ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 đã được tổ chức hôm 5-11 với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ được cư dân tổ chức, kết hợp những hoạt động tuyên truyền đã khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương trong mỗi người dân.

Ngoài ra, thôn Thanh Trí còn tổ chức giải bóng đá Giải bóng đá phong trào các đội sản xuất thôn Thanh Trí năm 2026, với sự tham dự của 6 đội bóng đại diện cho các khu vực sản xuất trong thôn.

Giải bóng đá phong trào các đội sản xuất thôn Thanh Trí năm 2026. Ảnh Lương Giang

Tại thôn Xuân Sơn, dịp này nhiều hoạt động chào mừng cũng được triển khai, tạo sự gắn kết cho các khu dân cư trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Đức Việt, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Xuân Sơn, các hoạt động văn hóa văn nghệ được chính cư dân tổ chức biểu diễn vừa đem lại không khí vui vẻ đoàn kết, vừa khơi dậy tinh thần thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương trong các tầng lớp nhân dân.

“Thôn Xuân Sơn đã tổ chức trao các phần quà cho các gia đình tiêu biểu có thành tích cao trong phong trào thi đua và trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm chia sẻ thiết thực của cộng đồng. Các hoạt động thiết thực này, đều có ý nghĩa lớn trong việc hình thành nếp sống văn hóa, cũng như củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân”, ông Việt nói.

Di sản hội tụ trong đời sống cộng đồng

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh cho biết, với chủ đề “Kim Anh - Di sản, Hội tụ & Phát triển” chuỗi hoạt động được tổ chức tại sân vận động thôn Phú Sơn, kết nối Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11). Đây là cách tiếp cận có ý nghĩa, đưa văn hóa trở thành điểm hội tụ của cộng đồng, đồng thời khẳng định vai trò của di sản trong xây dựng đời sống tinh thần và thúc đẩy phát triển địa phương.

“Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là Lễ công bố Quyết định xếp hạng Di tích cấp Thành phố đối với 3 di tích lịch sử - văn hóa: Đình Ninh Cầm, chùa Vụ Bản và chùa Thắng Trí (Thanh Vân tự). Việc ghi nhận, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích không chỉ góp phần gìn giữ dấu ấn lịch sử, tín ngưỡng mà còn tạo thêm nền tảng để Kim Anh phát triển các hoạt động văn hóa, trải nghiệm và du lịch gắn với bản sắc địa phương”, ông Đoàn Hiệp khẳng định.

Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Anh cùng đại diện các cơ quan dự Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại thôn Thanh Trí. Ảnh Sỹ Hào

Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 được thiết kế với nhiều không gian văn hóa, trưng bày và trải nghiệm, tạo cơ hội để người dân trực tiếp tham gia, thực hành và cảm nhận những giá trị truyền thống.

Trong đó, không gian Văn hóa - Di sản - Du lịch giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, con người và tiềm năng du lịch xã Kim Anh. Không gian OCOP và nông sản an toàn là nơi các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, hộ nông dân quảng bá sản phẩm; trong khi Chợ quê - Thức quà quê tái hiện những nét gần gũi của đời sống nông thôn, kết nối sản vật địa phương với người tiêu dùng.

Đáng chú ý, không gian Văn hóa đọc, trưng bày tranh vẽ của học sinh và sắc áo dài cũng được tổ chức, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa dân gian với giáo dục, sáng tạo của thế hệ trẻ.

Theo kế hoạch, sáng 14-11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã được tổ chức với các nội dung, trong đó có biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong công tác Mặt trận và phong trào đại đoàn kết năm 2026. Tối 14-11 là chương trình nghệ thuật quần chúng với sự tham gia của các đội văn nghệ 11 thôn, Lễ công bố xếp hạng 3 di tích cấp thành phố và màn bắn pháo hoa, được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho ngày hội, lan tỏa niềm tự hào về quê hương Kim Anh.

Cư dân xã Kim Anh theo dõi cổ vũ giải bóng đá phong trào các đội sản xuất thôn Thanh Trí năm 2026. Ảnh Lương Giang

Từ những giá trị lịch sử được gìn giữ đến sức sống của cộng đồng hôm nay, Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với sự tham gia của 11 thôn, các câu lạc bộ, trường học, đoàn thể, nghệ nhân và nhân dân - là dịp để Kim Anh khẳng định bản sắc, củng cố đồng thuận xã hội và mở rộng hướng phát triển dựa trên nền tảng văn hóa.

Di sản được trân trọng, cộng đồng được kết nối và những giá trị truyền thống được tiếp nối chính là nền tảng quan trọng để Kim Anh xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, giàu bản sắc, đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển địa phương.