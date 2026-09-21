Xã Kim Anh: Công khai phương án bồi thường giải phóng mặt bằng khu công nghiệp sạch Sóc Sơn

Việc công khai chính sách nhằm tạo điều kiện để người có đất bị thu hồi kiểm tra, đóng góp ý kiến trước khi phương án được trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Theo ông Nguyễn Thế Dương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Kim Anh, Dự án Khu Công nghiệp (KCN) sạch Sóc Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 539/QĐ-TTg; UBND TP Hà Nội cũng ban hành Quyết định số 2216/QĐ-UBND về việc thành lập KCN sạch Sóc Sơn. Trong quá trình triển khai GPMB, các đơn vị chuyên môn đã thực hiện việc xác định ranh giới, định vị mốc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

“Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ GPMB dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN sạch Sóc Sơn (đợt 10) với thôn Thanh Ninh (Điền Quy), xã Kim Anh, Hà Nội - công khai danh sách 299 hộ, gia đình thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị 41.036.640.920 đồng, cùng phương án chi tiết kèm theo", ông Nguyễn Thế Dương cho biết.

Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ GPMB dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN sạch Sóc Sơn niêm yết tại thôn An Ninh, xã Kim Anh. Ảnh: Sỹ Hào

Thời gian niêm yết công khai phương án kéo dài đến hết ngày 26-9-2026. Phương án được công khai tại trụ sở UBND xã Kim Anh, trên Cổng thông tin điện tử của UBND xã, Nhà văn hóa thôn và thông báo trực tiếp đến các hộ dân.

Trong thời gian niêm yết, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi được yêu cầu xem xét kỹ nội dung phương án. Những trường hợp có ý kiến đóng góp hoặc không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có thể gửi ý kiến bằng văn bản hoặc trực tiếp đến Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Kim Anh để tổng hợp, xử lý.

Trao đổi với phóng viên, một số cư dân thôn An Ninh xã Kim Anh cho biết, phương án bồi thường được cơ quan chuyên môn xã Kim Anh xây dựng trên cơ sở nhiều nhóm hồ sơ, từ hồ sơ kỹ thuật thửa đất, hồ sơ quản lý đất đai, tài sản do UBND xã quản lý đến biên bản kiểm kê đất, tài sản trên đất và biên bản xác định nguồn gốc đất.

“Với công tác GPMB, đây là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Bởi phương án bồi thường không chỉ tính mỗi giá trị đất mà còn gắn với tài sản trên đất, cây trồng, các khoản hỗ trợ và những nội dung liên quan đến tái định cư theo từng trường hợp, đòi hỏi phải minh bạch chính xác để đảm bảo quyền lợi của các gia đình thuộc diện bị thu hồi đất”, anh Nguyễn Văn Thành, một cư dân cho biết.

Các hộ dân xã Kim Anh liên quan đến dự án tiến hành đối chiếu kiểm kê đất, tài sản trên đất và biên bản xác định nguồn gốc đất. Ảnh Sỹ Hào

Việc đưa phương án ra công khai trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt là một bước kiểm tra quan trọng. Người dân có điều kiện đối chiếu thông tin về thửa đất, tài sản, nguồn gốc sử dụng đất và mức bồi thường, hỗ trợ được xác định trong phương án. Qua đó tạo cơ sở để phương án sau khi được phê duyệt có tính chính xác, minh bạch và hạn chế những vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Mặt khác, thông báo xác định rõ trách nhiệm tiếp nhận ý kiến của Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Kim Anh và thời hạn tiếp nhận là trong thời gian niêm yết. Sau thời hạn này, nếu không nhận được ý kiến đóng góp, Ban Quản lý dự án sẽ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án theo quy định.