Xã Kim Anh công khai chính sách bồi thường GPMB dự án bảo vệ đất quốc phòng của Sư đoàn 312

Quy mô dự án khoảng 124ha

Theo các văn bản UBND xã Kim Anh, ngày 21-5-2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 2221/QĐ-BQP phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng và xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn Bộ binh 312/Quân đoàn 12. Tiếp đó, ngày 12-3-2026, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 1124/QĐ-BQP phê duyệt dự án.

Ngày 16-12-2025, UBND xã Kim Anh ban hành Quyết định số 2158/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án. Đồng thời, công tác xác định ranh giới phục vụ GPMB được thực hiện căn cứ Bản định vị mốc ngày 6-11-2025 do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bên liên quan kiểm tra công tác định vị mốc ranh giới dự án trên bản đồ và ngoài thực địa.

Khu vực thôn Phú Sơn, xã Kim Anh là nơi triển khai Dự án GPMB và xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn Bộ binh 312/Quân đoàn 12. Ảnh Sỹ Hào

Theo quy mô được phê duyệt, dự án thực hiện GPMB và xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn Bộ binh 312/Quân đoàn 12 với diện tích khoảng 124ha tại thôn Phú Sơn xã Kim Anh.

Chính sách bồi thường tài sản cho người dân trong phạm vi dự án

Thông tin về chính sách bồi thường, theo UBND xã Kim Anh, giá đất nông nghiệp được thực hiện theo Bảng giá đất quy định tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 26-11-2025 của HĐND TP Hà Nội.

Bên cạnh bồi thường về đất, các loại tài sản hợp pháp gắn liền với đất cũng được xem xét bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Cụ thể, đối với cây trồng, việc xác định mức bồi thường thực hiện theo Thông báo số 2461/TB-SNNMT ngày 31-12-2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội về mức giá tối đa làm cơ sở tính tiền bồi thường, hỗ trợ đối với từng nhóm cây trồng, vật nuôi là thủy sản không di chuyển được khi Nhà nước thu hồi đất năm 2026.

Đối với nhà ở, công trình và vật kiến trúc gắn liền với đất, việc bồi thường thực hiện theo Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 27-1-2026 của UBND TP Hà Nội về ban hành đơn giá xây dựng mới về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất làm căn cứ tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Với diện tích khoảng 124ha, dự án đặt ra yêu cầu cao đối với công tác GPMB, từ xác định ranh giới, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đến lập, thẩm định và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với người dân có đất bị thu hồi, việc được cung cấp đầy đủ thông tin về phạm vi dự án, diện tích thu hồi, loại đất, đơn giá bồi thường và chính sách hỗ trợ là yếu tố quan trọng để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Về phía cơ quan thực hiện GPMB, việc kiểm kê đầy đủ, chính xác hiện trạng đất và tài sản trên đất, đồng thời đối chiếu hồ sơ địa chính với thực tế sử dụng sẽ góp phần hạn chế phát sinh khiếu nại, kiến nghị trong các bước tiếp theo.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trường Quân, Trưởng thôn Phú Sơn cho biết, dự án thu hồi 124ha đất trên địa bàn thôn. Đến nay, Ban Quản lý đầu tư hạ tầng phối hợp với Tổ công tác GPMB và Sư đoàn 312 đã rà soát, kiểm đếm thực địa 96,04ha, đạt gần 80%. Cơ quan chuyên môn đã kiểm đếm 367/462 thửa đất, đạt 79,4%, cùng 587 ngôi mộ. Các đơn vị đang hoàn tất thủ tục xác nhận đơn giá bồi thường.

Thông tin về tiến độ dự án, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Kim Anh cũng cho biết, các đơn vị liên quan hiện đang rà soát, xác minh, kiểm đếm theo quy định. Qua đó xác định cụ thể nguồn gốc, tình trạng sử dụng và các điều kiện liên quan đến từng trường hợp. Quá trình thực hiện phải bảo đảm quy chủ chính xác, kiểm kê đầy đủ đất đai, tài sản trên đất và xem xét thỏa đáng các kiến nghị chính đáng của người dân.