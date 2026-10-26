Xã Kim Anh: Chung tay thực hiện giảm nghèo bền vững

Thiết thực chăm lo đời sống người nghèo

Sáng 26-10, xã Kim Anh tổ chức chương trình phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026, nhằm huy động nguồn lực xã hội, chăm lo các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Lễ phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026 xã Kim Anh diễn ra sáng 26 - 10. Ảnh: Sỹ Hào

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Anh, tổng nguồn vận động Quỹ “Vì người nghèo” trong năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026 đạt 804.546.917 đồng. Trong đó, số dư từ các xã cũ chuyển sang là 106.986.476 đồng; số thu trong năm 2025 đạt 352.260.000 đồng; riêng từ ngày 1-1 đến 30-9-2026, số tiền địa phương vận động được là 354.300.441 đồng, chưa kể các khoản thu trực tiếp khác.

Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ xã Kim Anh tiếp nhận quà quyên góp hỗ trợ quỹ vì người nghèo. Ảnh: Sỹ Hào

Kết quả trên cho thấy sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm trong công tác chăm lo đời sống người nghèo. Nhiều tập thể tích cực hưởng ứng như Hội Người con Thánh Gióng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Sóc Sơn, Công ty TNHH TMDV và Đầu tư Flora, Hội Golf Phù Đổng cùng nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Bên cạnh nguồn Quỹ được vận động tại địa phương, công tác hỗ trợ người nghèo còn nhận được nguồn lực từ TP Hà Nội và các chương trình xã hội hóa. Việc kết hợp nhiều nguồn hỗ trợ giúp xã Kim Anh có thêm điều kiện mở rộng phạm vi chăm lo, nhất là đối với những nhiệm vụ cần kinh phí lớn như xây dựng, sửa chữa nhà ở và hỗ trợ sinh kế cho các hộ khó khăn.

Hỗ trợ sinh kế, chăm lo nhà ở và đời sống người dân

Công tác hỗ trợ người nghèo và an sinh xã hội tại xã Kim Anh được triển khai thực hiện hiệu quả, hỗ trợ thiết thực với nhiều trường hợp khó khăn tại địa phương, giúp họ vượt qua nghịch cảnh. Theo Ủy ban MTTQ xã, từ ngày 1-10-2025 đến 30-9-2026, Quỹ “Vì người nghèo” xã Kim Anh đã hỗ trợ các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 563 triệu đồng.

Trong năm 2025, địa phương đã hỗ trợ sinh kế cho các hộ khó khăn thông qua việc trao tặng 7 con bò sinh sản và 1 xe máy, với tổng trị giá 160 triệu đồng. Những hỗ trợ này hướng đến việc tạo điều kiện để các hộ có thêm phương tiện sản xuất, cải thiện thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng kinh phí hỗ trợ đạt 403 triệu đồng. Dịp Tết Nguyên đán, xã đã trao quà cho 275 hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng trị giá 208 triệu đồng. Địa phương đồng thời hỗ trợ 170 triệu đồng xây dựng 1 nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dịp Tết Trung thu 2026, có 25 trẻ em thuộc các hộ cận nghèo được trao quà với tổng trị giá 25 triệu đồng, góp phần động viên các em và gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã Kim Anh cùng các ban ngành đoàn thể trao biển ghi nhận số tiền ủng hộ giúp đỡ từ các tấm lòng hảo tâm đến những hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã. Ảnh: Sỹ Hào

Đến hết ngày 30-9-2026, Quỹ “Vì người nghèo” xã Kim Anh còn tồn 241.546.917 đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thực hiện tiếp nhận, hạch toán, theo dõi các khoản thu, chi và lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định.

Việc phân bổ nguồn Quỹ được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Ban công tác Mặt trận các thôn, gắn với rà soát nhu cầu thực tế, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và phù hợp với khả năng nguồn lực. Công tác công khai kết quả vận động, quản lý và sử dụng Quỹ cũng được triển khai bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân và nhân dân theo dõi, giám sát.

Phát biểu tại lễ phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026, Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh Trịnh Hoàng Long khẳng định, ý nghĩa lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở số tiền vận động được, số quà được chia sẻ trao gửi đi, mà còn ở tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm mà cộng đồng dành cho những người gặp khó khăn trong cuộc sống.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBMTTQ xã Kim Anh trao giấy khen cho đại diện các tổ chức cá nhân có thành tích trong phong trào hỗ trợ người nghèo trên địa bàn xã. Ảnh: Sỹ Hào

Để Tháng cao điểm Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026 thực sự thiết thực, hiệu quả, lãnh đạo Đảng ủy xã Kim Anh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Gần dân, sát dân lắng nghe Nhân dân, chủ động nắm bắt những khó khăn vướng mắc của từng hộ gia đình đề kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp.