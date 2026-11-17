Tỷ lệ tham gia bảo hiểm tiếp tục tăng

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh Nguyễn Văn Toàn, trong lĩnh vực y tế và bảo hiểm, xã Kim Anh tập trung triển khai các giải pháp mở rộng diện bao phủ bảo hiểm, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và thúc đẩy chuyển đổi số. 10 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,78%, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu 95,8%; ước thực hiện cả năm đạt 96%.

Xã Kim Anh triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân. Ảnh: Sỹ Hào

Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 48,42%, so với chỉ tiêu 48,5%; ước thực hiện năm 2026 đạt 48,8%. Bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 3,48%, tiệm cận chỉ tiêu 3,5%, dự kiến cả năm đạt 3,8%. Đối với bảo hiểm thất nghiệp, tỷ lệ tham gia đạt 46,37%, vượt chỉ tiêu 46,2%; ước thực hiện cả năm đạt 46,5%.

Cùng với mở rộng diện bao phủ bảo hiểm, xã Kim Anh triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn hướng tới tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận dịch vụ y tế, theo dõi và quản lý thông tin sức khỏe.

Thực hiện đầy đủ chính sách, chăm lo người có công và nhóm yếu thế

Công tác rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo được xã triển khai theo đúng quy định. Hiện toàn xã có 75 hộ cận nghèo, phần lớn thuộc diện không có khả năng tham gia thị trường lao động, đặt ra yêu cầu tiếp tục quan tâm, hỗ trợ phù hợp nhằm bảo đảm đời sống.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã Kim Anh trao quà hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn trên địa bàn trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân và Ngày văn hóa Việt Nam 2026. Ảnh: Sỹ Hào

Đối với người có công, UBND xã đã tiếp nhận, giải quyết trên 80 hồ sơ chính sách, gồm hồ sơ thờ cúng liệt sĩ, đính chính thông tin người có công, cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công, xác nhận thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và giải quyết mai táng phí theo quy định.

Xã duy trì chi trả trợ cấp hằng tháng cho 450 đối tượng người có công với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả qua tài khoản đạt 100%, tăng đáng kể so với mức 42% trong tháng 1-2026. Đồng thời, thực hiện chi trả trợ cấp theo Nghị quyết số 02/2025 của thành phố cho 365 đối tượng, tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng; chi trên 1 tỷ đồng trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công. Công tác rà soát trên 600 người có công hưởng trợ cấp một lần còn sống trên địa bàn và xác minh thông tin mộ liệt sĩ có nguyên quán tại các tỉnh, thành phố khác cũng được triển khai.

Trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, xã thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng, đúng chế độ các chính sách trợ cấp thường xuyên cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em mồ côi và các nhóm yếu thế. Tổng kinh phí chi trả trợ cấp xã hội trong 9 tháng đạt 16.005.575.000 đồng; tỷ lệ chi trả qua tài khoản đến tháng 9-2026 đạt 99,2%.

Những kết quả trên cho thấy nỗ lực của xã Kim Anh trong bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch hóa chi trả và đưa chính sách đến đúng đối tượng. Qua đó, không để những người có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển địa phương.