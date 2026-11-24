Khu vực triển khai Dự án GPMB và xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn bộ binh 312/Quân đoàn 12 tại thôn Phú Sơn. Ảnh: Sỹ Hào

Rút ngắn thời gian thực hiện để người dân sớm nhận tiền bồi thường

Theo ông Nguyễn Thế Dương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Kim Anh, tổng số thửa đất thuộc phạm vi Dự án GPMB và xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn bộ binh 312/Quân đoàn 12 tại thôn Phú Sơn hiện được xác định là 485 thửa. Đến cuối tháng 11-2026, UBND xã Kim Anh đã ban hành hai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 289/485 thửa đất, tổng diện tích thu hồi 765.690,4m², tương đương 76,57ha. Tổng kinh phí được phê duyệt là hơn 14,455 tỷ đồng.

“Cụ thể, tại Quyết định số 3622/QĐ-UBND ngày 29-10-2026 phê duyệt phương án đối với 44 thửa đất, diện tích 10,15ha, kinh phí hơn 6,613 tỷ đồng. Tiếp đó, Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 30-10-2026 của UBND xã phê duyệt phương án đối với 245 thửa, diện tích 66,41ha, kinh phí hơn 7,841 tỷ đồng”, ông Nguyễn Thế Dương cho biết.

Công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ được triển khai song song với quá trình hoàn thiện thủ tục, thay vì chờ hoàn tất toàn bộ khối lượng mới tổ chức thực hiện. Đến thời điểm báo cáo, địa phương đã chi trả cho các hộ dân hơn 12,616 tỷ đồng, đạt 87,3% tổng kinh phí đã phê duyệt. Cách làm này góp phần rút ngắn thời gian thực hiện, tạo điều kiện để người dân sớm nhận tiền bồi thường, ổn định cuộc sống, đồng thời thúc đẩy tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Bàn giao 43,13ha, tiếp tục hoàn thiện các phương án còn lại

Cũng trong tháng 11-2026 UBND xã Kim Anh đã tiến hành 2 đợt bàn giao mặt bằng cho Sư đoàn Bộ binh 312/Quân đoàn 12. Trong đó, đợt 1 ngày 11-11, địa phương đã bàn giao 82 thửa đất với diện tích 228.246,9m², tương đương 22,82ha. Đợt 2, ngày 20-11, tiếp tục bàn giao 95 thửa đất, diện tích 203.039,3m², tương đương 20,30ha. Như vậy, lũy kế đến thời điểm hiện tại, xã Kim Anh đã bàn giao 177 thửa đất, tổng diện tích 431.286,2m², tương đương 43,13ha, đạt 34,8% diện tích dự án.

Xã Kim Anh đã bàn giao 43,13ha đất đã hoàn thành GPMB, thuộc Dự án GPMB và xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn bộ binh 312/Quân đoàn 12 tại thôn Phú Sơn. Ảnh: Sỹ Hào

Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Kim Anh phía trước vẫn còn khối lượng công việc đáng kể. Hiện còn 196 thửa đất, tương ứng 192 phương án bồi thường, với tổng diện tích thu hồi 475.305m², tương đương 47,53ha, chưa được phê duyệt phương án.

Đáng chú ý, diện tích còn lại có cơ cấu sử dụng đất khá phức tạp. Trong đó, đất rừng phòng hộ do UBND xã quản lý chiếm 316.349,8m² (hơn 31ha); đất nông nghiệp 89.820,9m² (gần 9ha), gồm 41.585,7m² của hộ gia đình, cá nhân và 48.235,2m² do UBND xã quản lý. Ngoài ra còn có 52.334,5m² đất y tế (Trại phong), 15.439,5m² đất giao thông, thủy lợi và 1.360,3m² đất nghĩa trang, nghĩa địa, đều do UBND xã quản lý.

Sự đa dạng về loại đất, chủ thể quản lý và hồ sơ pháp lý đặt ra yêu cầu phải thận trọng trong quá trình thẩm định, xác định chính xác căn cứ bồi thường, hỗ trợ. Đây cũng là một trong những khâu cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền xã, các cơ quan chuyên môn và đơn vị thực hiện dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Kim Anh cũng đã có Tờ trình số 436/TTr-QLDA đề nghị thẩm định 192 phương án còn lại, với tổng giá trị dự kiến khoảng 12 tỷ đồng. Địa phương dự kiến phê duyệt phương án và tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân ngay trong tháng 11-2026.

Bảo đảm tiến độ, hài hòa quyền lợi người dân

Một nội dung khác được địa phương quan tâm là giải quyết các phương án liên quan đến nhóm mộ đặc biệt trong phạm vi dự án. Ngày 21-11-2026, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã đã có Tờ trình số 441/TTr-QLDA về việc thẩm định dự toán đối với nhóm mộ này, làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo.

Theo kế hoạch, việc thẩm định dự toán, lập và niêm yết phương án sẽ được triển khai bám sát tiến độ, bảo đảm yêu cầu di chuyển mộ trước ngày 15-12 âm lịch, đồng thời phù hợp với tiến độ thi công xây lắp khu nghĩa trang mới.

Thời gian tới, UBND xã Kim Anh xác định tiếp tục tập trung hoàn thiện các phương án còn lại, tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo kế hoạch; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng trong những đợt tiếp theo.

Với khối lượng công việc còn lại tương đối lớn, yêu cầu đặt ra đối với xã Kim Anh là tiếp tục duy trì sự quyết liệt trong chỉ đạo, chặt chẽ trong quy trình và linh hoạt trong công tác vận động. Làm tốt những nhiệm vụ này không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn Bộ binh 312/Quân đoàn 12, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, đơn vị thực hiện dự án và người có đất bị thu hồi.