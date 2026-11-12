Xã Kim Anh bàn giao 22,82ha mặt bằng xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn 312

Hội nghị bàn giao 22,82ha đất đã hoàn thành GPMB, thuộc dự án GPMB và xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn bộ binh 312. Ảnh Sỹ Hào

Bàn giao hơn 22,82ha, tạo mặt bằng triển khai dự án

Sáng 12-11, trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh Nguyễn Văn Toàn cho biết, UBND xã Kim Anh cùng Sư đoàn bộ binh 312/Quân đoàn 12 đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, đối chiếu danh mục thửa đất và hiện trạng, thống nhất bàn giao ranh giới, diện tích đất đã hoàn thành GPMB đợt 1.

“Tổng diện tích đất được UBND xã Kim Anh bàn giao đợt 1, cho Sư đoàn bộ binh 312 là 228.246,9m², tương đương 22,82ha, gồm 82 thửa đất tại thôn Phú Sơn, nằm trong phạm vi triển khai dự án. Trong đó, 76 thửa đất với diện tích 181.978m², tương đương 18,20ha, đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 3622/QĐ-UBND ngày 29-10-2026 và Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 30-10-2026 của UBND xã Kim Anh”, ông Nguyễn Văn Toàn cho biết.

Đại diện 2 bên liên quan, UBND xã Kim Anh và lãnh đạo Sư đoàn bộ binh 312 cùng các phòng ban chuyên môn, tiến hành đối chiếu bàn giao và tiếp nhận mặt bằng trên thực địa với 22,82ha đất đã hoàn thành GPMB. Ảnh Sỹ Hào

Đáng chú ý, 6 thửa đất với diện tích 46.268,9m², tương đương 4,63ha, được chủ sở hữu tài sản trên đất tự nguyện bàn giao mặt bằng trước. Đây là kết quả thể hiện sự đồng thuận, phối hợp của các chủ thể liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

Xét theo loại đất, diện tích bàn giao chủ yếu là đất rừng phòng hộ do UBND xã quản lý, với 186.308,4m², tương đương 18,63ha. Ngoài ra, có 19.651,9m² đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP; 11.064,7m² đất y tế (Trại phong) do UBND xã quản lý; 10.377,3m² đất nông nghiệp do UBND xã quản lý và 844,6m² đất giao thông, thủy lợi do UBND xã quản lý.

Phạm vi bàn giao được xác định theo bản đồ GPMB dự án và danh mục các thửa đất kèm theo biên bản. Việc xác lập cụ thể ranh giới, diện tích và hồ sơ pháp lý là cơ sở quan trọng để bảo đảm quá trình tiếp nhận, quản lý, sử dụng đất đúng quy định, hạn chế phát sinh tranh chấp trong quá trình triển khai.

Rõ trách nhiệm, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc GPMB

Trước đó, buổi bàn giao diện tích đất có sự tham gia của đầy đủ đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: UBND xã Kim Anh, các phòng chuyên môn, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng; lãnh đạo Sư đoàn bộ binh 312/Quân đoàn 12; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Anh, Công an xã Kim Anh, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kim Anh cùng lãnh đạo thôn Phú Sơn.

Lãnh đạo UBND xã Kim Anh và đại diện lãnh đạo Sư đoàn Bộ binh 312 đã thống nhất nội dung, kể từ ngày ký biên bản bàn giao (ngày 11-11), Sư đoàn bộ binh 312 có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng diện tích đất được bàn giao đúng ranh giới, đúng mục đích dự án; đồng thời phối hợp với UBND xã Kim Anh xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Cắm biển xác định ranh giới bàn giao mặt bằng diện tích đất để triển khai dự án của Sư đoàn bộ binh 312. Ảnh Sỹ Hào

Về phía địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh Nguyễn Văn Toàn giao Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng chủ trì, phối hợp Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ bàn giao. Địa phương tiếp tục vận động, thực hiện GPMB đối với những thửa đất còn lại; các diện tích hoàn thành sau sẽ được bàn giao bổ sung bằng biên bản riêng.

Thôn Phú Sơn, xã Kim Anh - nơi dự án triển khai trên địa bàn, có trách nhiệm phối hợp theo dõi, kịp thời báo cáo UBND xã về tiến độ thực hiện, tình hình triển khai dự án và những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Việc bàn giao đợt 1 không chỉ có ý nghĩa xác lập trách nhiệm quản lý đất đai giữa chính quyền địa phương và đơn vị quân đội, mà còn cho thấy tiến trình GPMB đang từng bước chuyển từ khâu hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường sang bàn giao mặt bằng thực địa.

Việc bàn giao mặt bằng diện tích đất chính là bước xác lập trách nhiệm quản lý đất đai giữa chính quyền địa phương và đơn vị quân đội. Ảnh Sỹ Hào

Để dự án được triển khai đồng bộ, yêu cầu đặt ra là tiếp tục xử lý dứt điểm những diện tích chưa hoàn thành GPMB, bảo đảm tính thống nhất giữa hồ sơ pháp lý, ranh giới thu hồi đất và hiện trạng sử dụng đất. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động cần được thực hiện kiên trì, minh bạch, tạo sự đồng thuận của người dân trên cơ sở bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ bị ảnh hưởng.

Với 22,82ha mặt bằng được bàn giao trong đợt đầu, dự án xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn bộ binh 312/Quân đoàn 12 tại thôn Phú Sơn đã có thêm điều kiện thuận lợi để triển khai các bước tiếp theo. Đây cũng là cơ sở để Kim Anh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền, đơn vị quân đội và cộng đồng dân cư, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn.