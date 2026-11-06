Xã Kiều Phú trao Huy hiệu Đảng tặng 128 đảng viên

Bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú Phạm Quang Tuấn trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng đảng viên. Ảnh: Hoàng Văn

Trong số đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm, 7 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm, 104 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm và 7 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đại diện đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Bùi Trọng Đạt, 60 năm tuổi Đảng (Chi bộ Cấn Hạ) và đồng chí Nguyễn Ngọc Lãi, đảng viên 35 năm tuổi Đảng (Chi bộ HTX Nông nghiệp Liệp Tuyết) cho biết, được nhận Huy hiệu Đảng là niềm vinh dự, tự hào của các đảng viên; là phần thưởng cao quý của Đảng. Các đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất người đảng viên, phát huy tinh thần gương mẫu, tích cực đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền địa phương ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kiều Phú Đào Đức Anh trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: Hoàng Văn

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, đồng chí Phạm Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng đối với những cống hiến, đóng góp bền bỉ của đảng viên trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng. Mỗi tấm Huy hiệu không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ và nhân dân xã Kiều Phú.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy khẳng định, dù ở những cương vị công tác khác nhau, các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng hôm nay đều là những tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, tinh thần tận tụy, trách nhiệm và ý thức nêu gương. Những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đảng viên là nguồn động viên, cổ vũ to lớn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin và lý tưởng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Chủ tịch UBND xã Kiều Phú Lý Hoàng Kiên trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: Hoàng Văn

Đồng chí Bí thư Đảng ủy mong muốn đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh và kinh nghiệm của người đảng viên; tích cực tham gia đóng góp xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo. Đồng thời, đề nghị cấp ủy các chi bộ, các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đảng viên cao tuổi Đảng.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và UBND xã Kiều Phú trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: Hoàng Văn