Xã Kiều Phú tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Ảnh: Đức Hùng

Nhìn thẳng thực trạng, chỉ rõ từng "điểm nghẽn"

Là địa phương đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai của người dân trên địa bàn xã Kiều Phú ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đối chiếu số liệu từ Trung tâm Phục vụ hành chính công (Chi nhánh số 7) và rà soát thực tế trên hệ thống dịch vụ công, tiến độ giải quyết ở một số khâu vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Theo báo cáo của Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Kiều Phú, tính đến giữa tháng 11-2026, toàn xã còn tồn đọng 56 hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai bị chậm, muộn. Cụ thể, vướng mắc phân bổ ở nhiều khâu xử lý: 23 hồ sơ đã hoàn thành công khai nhưng chưa được chuyển thông tin sang cơ quan thuế; 12 hồ sơ công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng Phòng chuyên môn chưa ban hành tờ trình đề nghị UBND xã ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ); 8 hồ sơ đang chờ Phòng Hạ tầng – Nông nghiệp và Môi trường giải quyết; 4 hồ sơ đã chuyển cơ quan thuế (2 hồ sơ chưa có thông báo thuế, 2 hồ sơ công dân chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính); 3 hồ sơ đã trình UBND xã ký cấp GCNQSDĐ (trong đó 1 hồ sơ được trả lại để hoàn thiện). Ngoài ra, còn 2 hồ sơ đã có tờ trình cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, 2 hồ sơ đính chính GCNQSDĐ chưa chuyển đến UBND xã, 1 hồ sơ đã có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa chuyển thuế và 1 hồ sơ đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa công khai theo quy định.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Kiều Phú tổ chức kiểm tra, rà soát, làm sạch dữ liệu đất đai. Ảnh: Đức Hùng

Đánh giá khách quan cho thấy, quy trình giải quyết thủ tục đất đai vốn có tính chất phức tạp, đòi hỏi sự liên thông chặt chẽ qua nhiều cơ quan như UBND xã, cơ quan thuế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; nhiều thửa đất có nguồn gốc biến động qua nhiều thời kỳ cần thời gian xác minh, xử lý vi phạm hoặc bổ sung thành phần hồ sơ. Song, tập thể lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Phan Trung Cường, Kiều Thị Nga đã đi sâu phân tích, thẳng thắn nhìn nhận những nguyên nhân chủ quan.

Phó Chủ tịch UBND xã Kiều Phú Phan Trung Cường thẳng thắn nhìn nhận những nguyên nhân chủ quan trong quy trình giải quyết thủ tục đất đai. Ảnh: Đức Hùng

Theo đó, Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường có thời điểm chưa chủ động xử lý các khâu thuộc trách nhiệm; công tác theo dõi, đôn đốc tiến độ chưa quyết liệt; việc kiểm soát thời hạn chưa gắn chặt với trách nhiệm từng cá nhân, bộ phận. Bên cạnh đó, thời gian xem xét, ký duyệt một số hồ sơ sau khi chuyên viên dự thảo trình lãnh đạo UBND xã còn kéo dài.

Quyết liệt vào cuộc theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm"

Trước thực trạng trên, cấp ủy và chính quyền xã Kiều Phú đã đưa ra những định hướng, giải pháp điều hành quyết liệt, phân định rạch ròi trách nhiệm từ chủ trương đến tổ chức thực hiện nhằm chấm dứt tình trạng hồ sơ quá hạn.

Về định hướng chung và siết chặt kỷ luật công vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiều Phú Phạm Quang Tuấn nhấn mạnh: Giải quyết thủ tục hành chính không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn thuần túy mà còn phản ánh trực tiếp tinh thần trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của bộ máy và uy tín của chính quyền trước nhân dân. Do đó, UBND xã cùng các phòng chuyên môn tuyệt đối không để tình trạng hồ sơ tồn đọng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm hay để người dân phải chờ đợi vì những hạn chế trong khâu phối hợp. Mọi nhiệm vụ giải quyết tồn đọng phải được triển khai theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ kết quả", gắn trực tiếp trách nhiệm người đứng đầu và từng cá nhân với chất lượng, thời hạn hoàn thành công việc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiều Phú Phạm Quang Tuấn yêu cầu các đơn vị chuyên môn tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ tham mưu, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân. Ảnh: Đức Hùng

Cụ thể hóa thành các giải pháp điều hành trực tiếp, Chủ tịch UBND xã Kiều Phú Lý Hoàng Kiên yêu cầu Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ phận chuyên môn bắt tay ngay vào việc rà soát tổng thể toàn bộ 56 hồ sơ chậm muộn; phân loại rõ từng nhóm hồ sơ, từng khâu xử lý và ấn định mốc thời gian hoàn thành dứt điểm cho từng trường hợp.

Đồng thời, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo tập trung tối đa nhân lực để khẩn trương hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ tham mưu, trình ký và cấp GCNQSDĐ đối với các hồ sơ đã đủ điều kiện, không để phát sinh chậm trễ do lỗi chủ quan. Các phòng, ban chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công (Chi nhánh số 7) phải tăng cường phối hợp liên thông, thường xuyên trao đổi thông tin với Thuế cơ sở 22 và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để ưu tiên xử lý các phiếu chuyển thông tin địa chính, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn. Đối với những trường hợp người dân chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc cần bổ sung giấy tờ, cán bộ phải chủ động liên hệ, thông báo và hướng dẫn cụ thể để công dân phối hợp hoàn thiện; thực hiện nghiêm việc cập nhật tiến độ giải quyết công khai trên hệ thống dịch vụ công và kịp thời báo cáo UBND xã những vướng mắc vượt thẩm quyền.

Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đội ngũ cán bộ, chuyên viên Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan đã cam kết tập trung cao độ, chủ động phối hợp tháo gỡ từng hồ sơ tồn đọng, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Với sự chỉ đạo sâu sát từ Đảng ủy, sự điều hành quyết liệt của Chủ tịch UBND xã cùng các Phó Chủ tịch UBND xã, Kiều Phú đang quyết tâm tạo chuyển biến thực chất trong cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của tổ chức và nhân dân trên địa bàn.