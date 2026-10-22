Xã Kiều Phú: Quyết liệt siết chặt an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú cho trẻ mầm non

Hoạt động nhằm cụ thể hóa mục tiêu siết chặt quản lý, nâng cao chất lượng dinh dưỡng và bảo vệ tuyệt đối sức khỏe cho thế hệ mầm non trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành xã Kiều Phú, gồm: Phòng Văn hóa – Xã hội, Trạm Y tế và Công an xã tổ chức kiểm tra đột xuất, không báo trước tại điểm trường Văn Quang (Trường Mầm non Kiều Phú 1). Ảnh: Đức Hùng

Đợt kiểm tra, giám sát tập trung vào hai nội dung cốt lõi trong chuỗi cung ứng bữa ăn tại điểm trường Văn Quang, thuộc Trường Mầm non Kiều Phú 1 và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ánh Châu, đơn vị trực tiếp chế biến, cung cấp suất ăn sẵn cho nhà trường.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã trực tiếp giám sát khâu tiếp nhận thực phẩm tươi sống đầu ngày, kiểm tra điều kiện vệ sinh thực tế tại khu vực sơ chế, chế biến và quy trình lưu mẫu thức ăn.

Thực phẩm tiếp nhận đều có mã QR, cho phép truy xuất nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch và khớp đúng với thực đơn đã niêm yết. Ảnh: Đức Hùng

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các quy định về ATTP; trang thiết bị, dụng cụ phục vụ nấu nướng được đầu tư đồng bộ, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. 100% nhân viên bếp mang mặc đầy đủ bảo hộ lao động theo đúng quy định.

Đặc biệt, toàn bộ thực phẩm tiếp nhận đều có mã QR, cho phép truy xuất nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch và khớp đúng với thực đơn đã niêm yết. Công tác lưu mẫu được thực hiện chuẩn xác về dung tích, thời gian và nhiệt độ theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tiếp tục chương trình kiểm tra, đoàn công tác đã tới làm việc đột xuất tại trụ sở Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ánh Châu (thôn Ngọc Bái, xã Kiều Phú). Thời điểm kiểm tra ghi nhận công ty tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến một chiều. Nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc rõ ràng, nhân viên bếp chấp hành nghiêm trang phục bảo hộ và lưu mẫu thực phẩm đúng quy định.

Đáng chú ý, để đánh giá định tính chất lượng thực phẩm ngay tại chỗ, đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 1 mẫu chả thịt để test nhanh chỉ tiêu hàn the (hóa chất độc hại bị cấm trong chế biến thực phẩm). Kết quả kiểm tra tại chỗ cho thấy mẫu test âm tính, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh sử dụng.

Theo đồng chí Trần Hùng, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Kiều Phú, trong thời gian tới, UBND xã Kiều Phú sẽ tiếp tục đẩy mạnh các đợt kiểm tra đột xuất, không báo trước đối với các trường học, nhóm trẻ độc lập và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, quyết tâm bảo vệ an toàn cho từng bữa ăn học đường.