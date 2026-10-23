Xã Kiều Phú: Nâng cao năng lực chỉ huy và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Lãnh đạo, lực lượng chức năng và đông đảo nhân dân xã Kiều Phú tham gia diễn tập. Ảnh: Đức Hùng

Tham dự buổi diễn tập có đại diện Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 29 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội); Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kiều Phú, Công an xã, các trưởng thôn cùng đông đảo lực lượng phòng cháy cơ sở và nhân dân địa phương.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND xã Kiều Phú Phan Trung Cường nhấn mạnh: Việc thực tập phương án PCCC và CNCH tại khu dân cư giúp các lực lượng nắm vững quy trình xử lý, nâng cao kỹ năng tác chiến nhịp nhàng. Từ đó, phát huy tối đa hiệu quả lực lượng tại chỗ trong thời điểm mới phát sinh sự cố.

Phó Chủ tịch UBND xã Kiều Phú Phan Trung Cường phát biểu khai mạc diễn tập. Ảnh: Đức Hùng

Phó Chủ tịch UBND xã Kiều Phú Phan Trung Cường nhấn mạnh công tác PCCC và CNCH phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn liền với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và từng hộ gia đình.

Ngay sau phần khai mạc, buổi diễn tập bước vào phần thực hành xử lý tình huống giả định cháy tại khu dân cư Thế Trụ. Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng phát tin báo động, hướng dẫn người dân thoát nạn đến khu vực an toàn. Đồng thời, triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu và thông báo cho cơ quan chức năng.

Công an xã cùng các lực lượng liên quan phối hợp phân công bảo vệ an ninh trật tự, hỗ trợ cứu người, di chuyển tài sản và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp triển khai đội hình dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Lực lượng cơ sở nhanh chóng triển khai chữa cháy ban đầu, sơ tán tài sản và tìm kiếm cứu nạn...

Trạm Y tế xã sơ cứu người bị nạn vừa thoát ra khỏi đám cháy giả định.

Để tiếp tục duy trì an toàn PCCC trên địa bàn, lãnh đạo UBND xã giao nhiệm vụ cho Công an xã phối hợp với các đơn vị chuyên môn tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao. Đồng thời, củng cố lực lượng PCCC cơ sở và nâng cao kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ cho người dân.

Bên cạnh đó, các phòng, ban, đơn vị và trưởng các thôn cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan, dễ hiểu. Mỗi hộ gia đình cần nâng cao ý thức tự kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; không để vật liệu dễ cháy gần khu vực sinh nhiệt; giữ thoáng lối thoát nạn và chủ động trang bị các thiết bị chữa cháy gia đình. Khi xảy ra sự cố, người dân cần nhanh chóng báo động, gọi ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số 114, tổ chức thoát nạn an toàn, tuyệt đối không chủ quan hoặc tự ý tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Buổi diễn tập thành công đã góp phần nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, củng cố vững chắc phong trào "Toàn dân tham gia PCCC" tại xã Kiều Phú, hướng tới mục tiêu chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy, nổ gây ra, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.