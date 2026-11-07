Xã Kiều Phú: Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong môi trường học đường

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Luật sư và Hội Luật gia thành phố Hà Nội.

Về phía Học viện Cảnh sát nhân dân có Trung tá Lê Văn Tư - Phó Trưởng khoa Cảnh sát hình sự cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và học viên.

Đại biểu địa phương có Phó Chủ tịch UBND xã Kiều Phú Kiều Thị Nga, Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Kiều Phú Nguyễn Thị Thu Trang cùng Ban Giám hiệu, giáo viên và hơn 1.300 học sinh Trường THPT Minh Khai.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Hùng

Đưa pháp luật vào chiều sâu cơ sở

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL xã Kiều Phú Kiều Thị Nga nhấn mạnh: Hiến pháp và pháp luật là nền tảng vững chắc để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ngày Pháp luật Việt Nam là dịp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và thúc đẩy ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn.

Bà Kiều Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND xã - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật xã Kiều Phú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Hùng

Để công tác PBGDPL đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực trong thời gian tới, lãnh đạo UBND xã Kiều Phú đề xuất 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Một là: Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền; đưa công tác PBGDPL thành nhiệm vụ thường xuyên gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hai là: Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; ưu tiên nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào các lĩnh vực như đất đai, thủ tục hành chính, hộ tịch, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường.

Ba là: Phát huy vai trò hòa giải ở cơ sở, chủ động giải quyết dứt điểm các tranh chấp phát sinh ngay từ khu dân cư, không để hình thành các "điểm nóng".

Bốn là: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng hệ thống truyền thanh và các trang mạng xã hội chính thức của xã để truyền tải pháp luật nhanh chóng, hiệu quả.

Năm là: Chú trọng giáo dục pháp luật cho lứa tuổi học sinh nhằm hình thành ý thức thượng tôn pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Việc chủ động phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân là giải pháp trọng tâm trong chiến lược bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở của chúng tôi. Mục đích lớn nhất là đưa pháp luật đến gần hơn với các em học sinh, giúp các em không chỉ 'biết' mà còn phải 'hiểu' và 'sợ vi phạm'. Hiệu quả rõ rệt nhất là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, để mỗi em học sinh thực sự là một công dân gương mẫu.

Trang bị "màng lọc" an toàn cho học sinh trên không gian mạng

Tại hội nghị, các cán bộ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã mang đến không khí giao lưu sôi nổi, kết hợp tuyên truyền trực quan sinh động về nhận diện và phòng ngừa các hành vi vi phạm phổ biến hiện nay như: bạo lực học đường, tệ nạn ma túy, thuốc lá điện tử, vi phạm an toàn giao thông, xâm hại trẻ em và các rủi ro trên không gian mạng.

Trung tá Lê Văn Tư - Phó Trưởng khoa Cảnh sát hình sự - Học viện Cảnh sát nhân dân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Hùng

Nhiều tình huống thực tế cùng kỹ năng ứng xử thông minh trên môi trường số được truyền tải qua các phần hỏi đáp, sinh hoạt ngoại khóa và diễn án giả định, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ học sinh.

Hào hứng sau buổi tuyên truyền, em Nguyễn Thị Quỳnh Hương (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Minh Khai) bày tỏ: "Buổi học hôm nay rất thú vị và bổ ích. Các thầy cô Học viện Cảnh sát nhân dân đã chỉ cho chúng em biết những lỗi vi phạm mà đôi khi tụi em tưởng nhỏ nhưng lại vi phạm pháp luật, đặc biệt là cách phòng tránh nguy cơ trên mạng xã hội. Em hiểu rằng mình cần có trách nhiệm hơn với hành vi của bản thân để không làm bố mẹ và thầy cô buồn lòng".

Cùng chung cảm nhận, em Nguyễn Minh Phương (học sinh lớp 12A5, Trường THPT Minh Khai) cho biết: "Ấn tượng nhất với em là phần hướng dẫn nhận diện tin giả, thông tin xấu độc và các thủ đoạn lừa đảo trên mạng. Trước đây, nhiều khi chúng em hay vô tư chia sẻ bài viết hoặc bình luận theo cảm tính mà không biết hành vi đó có thể vi phạm pháp luật. Sau hôm nay, chắc chắn em sẽ cẩn trọng hơn rất nhiều khi tham gia mạng xã hội và nhắc nhở các bạn trong lớp cùng chú ý".

Các em học sinh hào hứng trong ngày hội tuyên truyền phổ biến pháp luật. Ảnh: Đức Hùng

Năm 2026, UBND xã Kiều Phú đã ban hành 15 kế hoạch chuyên đề và tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho hơn 6.300 lượt người; trong đó đặc biệt ưu tiên lứa tuổi thanh thiếu niên với gần 5.400 lượt học sinh tham dự.

Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 tại xã Kiều Phú khép lại với thông điệp: "Thượng tôn pháp luật không phải là khẩu hiệu mà phải được thể hiện bằng hành động và trách nhiệm cụ thể của mỗi cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và từng người dân". Sự kiện góp phần lan tỏa tinh thần sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, hướng tới xây dựng địa phương ngày càng kỷ cương, văn minh và phát triển.