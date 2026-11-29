Dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Phạm Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, bí thư chi bộ, trưởng thôn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2026. Theo đó, trong năm, xã Kiến Thụy đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh; quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức huấn luyện theo kế hoạch.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được triển khai chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa lực lượng Quân sự và Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiếp tục được quan tâm, góp phần giữ vững ổn định địa bàn.

Tại hội nghị, các tham luận của Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, Trạm Y tế xã và thôn Văn Hòa đã tập trung làm rõ kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, UBND xã Kiến Thụy đã công bố các quyết định và trao thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.

Hội nghị là dịp để xã Kiến Thụy đánh giá toàn diện kết quả đạt được, chỉ ra những yêu cầu cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.