Xã Kiên Lương (An Giang): Hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Nội dung diễn tập được kết cấu thành 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu phòng thủ. Phương pháp diễn tập kết hợp vận hành cơ chế với xử trí các tình huống từ thấp đến cao theo ý định của Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự diễn tập.

Trong phần vận hành cơ chế, các hội nghị được tổ chức đúng trình tự, sát tình huống đặt ra. Cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự, Công an và các ban, ngành phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ; tập trung đánh giá tình hình, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, điều hành và tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Nội dung vận hành góp phần kiểm nghiệm khả năng phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng trong xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Điểm nổi bật của cuộc diễn tập là nội dung thực binh “Trung đội Dân quân cơ động 1 xã Kiên Lương chiến đấu tập kích địch tạm dừng”, có sử dụng đạn hơi, âm thanh và phương tiện tạo giả. Quá trình thực binh, cán bộ, chiến sĩ thể hiện tinh thần trách nhiệm, khả năng chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng giữa các bộ phận; vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp chiến đấu, xử trí các tình huống theo đúng ý định diễn tập. Nội dung thực binh diễn ra chặt chẽ, bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện.

Nội dung thực binh “Trung đội Dân quân cơ động 1 xã Kiên Lương (tỉnh An Giang) chiến đấu tập kích địch tạm dừng”.

Thông qua diễn tập góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; trình độ tham mưu, tổ chức chỉ huy và khả năng phối hợp, hiệp đồng của lực lượng vũ trang và các ban, ngành, đoàn thể; đồng thời kiểm nghiệm, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án chiến đấu phòng thủ phù hợp với đặc điểm địa bàn, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh An Giang trao quà động viên các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong diễn tập.

Kết thúc diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh An Giang tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung; đồng thời trao quà động viên các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong diễn tập.