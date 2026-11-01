Xã Khoái Châu (Hưng Yên) lan tỏa tinh thần khuyến học trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên Đỗ Trọng Hoàn trao quà cho các em học sinh.

Ngày hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) tổ chức hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026).

Trao 51 suất quà khuyến học và hỗ trợ các gia đình khó khăn

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên Đỗ Trọng Hoàn cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Khoái Châu đã trao 49 suất quà cho học sinh đỗ đại học và 2 suất quà cho học sinh đạt giải Tiếng Anh cấp tỉnh.

Sự ghi nhận của địa phương và cộng đồng là nguồn động viên để các em học sinh tiếp tục nỗ lực trên chặng đường học tập, đồng thời góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống hiếu học của quê hương.

Bên cạnh công tác khuyến học, khuyến tài, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Khoái Châu cũng đã trao 4 suất quà hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Phố Phủ (xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Nhân dịp này, khu dân cư Phố Phủ cũng vinh dự nhận quyết định khen thưởng vì những thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa năm 2026; trao quyết định khen thưởng khu dân cư Phố Phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa năm 2026.

Nhân dân xã Khoái Châu thi đua xây dựng đời sống văn hóa

Trong không khí đoàn kết, các đại biểu và nhân dân Phố Phủ đã cùng ôn lại chặng đường 96 năm truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động thi đua yêu nước năm 2026.

Báo cáo từ Ban Công tác Mặt trận khu dân cư Phố Phủ cho thấy, người dân địa phương đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa.

Nhiều ý kiến thiết thực về kinh nghiệm xây dựng khu dân cư văn minh đã được chia sẻ, cùng với những tình cảm, tâm huyết hướng về quê hương của những người con đang làm việc xa nhà.

Ông Bùi Huy Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Khoái Châu phát biểu.

Phát biểu tại ngày hội, ông Bùi Huy Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Khoái Châu, ghi nhận những kết quả của cán bộ và người dân khu dân cư Phố Phủ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Khoái Châu đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, gắn phát triển kinh tế với xây dựng đời sống văn hóa và chăm lo an sinh xã hội.

Nhấn mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Khoái Châu đề nghị tiếp tục quan tâm, động viên việc học tập của con em địa phương; đồng thời tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong đời sống, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Phố Phủ nổi bật với các hoạt động khuyến học, khuyến tài và chăm lo an sinh xã hội.

Tại ngày hội, khu dân cư Phố Phủ đã chính thức phát động phong trào thi đua năm 2027 và tổ chức ký giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Những phần quà ý nghĩa dành cho học sinh và các hộ hoàn cảnh khó khăn đã góp phần làm cho ngày hội thêm trọn vẹn, thể hiện sự sẻ chia cùng trách nhiệm sâu sắc của cộng đồng đối với mỗi gia đình, mỗi người dân.