Xã Khánh Yên tổ chức chương trình "Lắng nghe nông dân nói"

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Nông dân Việt Nam; đánh giá kết quả công tác hội và phong trào nông dân xã Khánh Yên năm 2026.

Quang cảnh chương trình.

Năm 2026, Hội Nông dân xã Khánh Yên tiếp tục củng cố tổ chức với 2.622 hội viên; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất và tiếp cận các nguồn vốn vay.

Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định; các hoạt động chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội được triển khai tích cực. Toàn xã có 830 hội viên được công nhận danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" các cấp, trong đó có 1 nông dân được vinh danh “Nông dân Lào Cai xuất sắc” năm 2026.

Những kết quả này góp phần khẳng định vai trò của tổ chức hội trong đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và xây dựng quê hương.

Tại phần đối thoại, đại diện các chi hội nông dân đã trực tiếp nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến định hướng quy hoạch vùng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chính sách hỗ trợ giống và vốn phát triển sản xuất; liên kết, tiêu thụ nông sản, đặc biệt là cây quế và các sản phẩm vụ đông; thủ tục đất đai, cải tạo mặt bằng phục vụ sản xuất; phát triển chăn nuôi, thủy sản, trồng rừng và bảo vệ môi trường nông thôn...

Hội viên nông dân nêu ý kiến.

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, lãnh đạo xã Khánh Yên đã trực tiếp trao đổi, trả lời, làm rõ các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương; đồng thời, tiếp thu các đề xuất để chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp xem xét, giải quyết theo quy định.

Đối với những vấn đề cần sự phối hợp của cơ quan chuyên môn hoặc vượt thẩm quyền, xã sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Thông qua đối thoại trực tiếp, những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn sản xuất được phản ánh, trao đổi, góp phần tăng cường mối liên hệ giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

Tuyên dương khen thưởng nông dân tiêu biểu.

Nhân dịp này, xã Khánh Yên đã tuyên dương, khen thưởng 6 nông dân tiêu biểu có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Đây là sự ghi nhận những nỗ lực, sáng tạo trong lao động, sản xuất và tinh thần vượt khó vươn lên phát triển kinh tế gia đình; đồng thời khích lệ hội viên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.