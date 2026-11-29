Tham dự tại các điểm họp có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các ban, ngành, đoàn thể được phân công phụ trách các thôn; cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và đông đảo cử tri đại diện các hộ gia đình.

Cử tri nghe phổ biến quy trình bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại cuộc họp, cử tri được phổ biến mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử trưởng thôn và quy trình bầu cử. Theo hình thức dân chủ, công khai, minh bạch, cử tri trực tiếp bỏ phiếu lựa chọn người có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm để đảm nhận chức danh trưởng thôn.

Cử tri đồng thuận, tích cực tham gia bỏ phiếu với tỷ lệ cao.

Các cuộc họp được tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình, quy định; tỷ lệ cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu đạt cao. Kết quả, 13/13 thôn trong xã đã hoàn thành bầu trưởng thôn.

Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng trưởng thôn trúng cử.

Việc bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 góp phần phát huy quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân, củng cố tổ chức tự quản ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã.