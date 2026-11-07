Xã Khánh Xuân gieo trồng 263,6 ha lúa mùa, đạt 100,23% kế hoạch

Đối với cây trồng có giá trị kinh tế cao, diện tích trồng mới dâu tằm trong năm đạt 18,5 ha, nâng tổng diện tích dâu tằm hiện có của xã lên 241,761 ha.

Người dân xóm Thôm Quan, xã Khánh Xuân thu hoạch lúa mùa.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, tổng đàn vật nuôi có biến động giảm so với kế hoạch giao. Cụ thể, đàn trâu có 261 con, đạt 49,06% kế hoạch, đàn bò 2.970 con, đạt 61,8%, đàn lợn 4.142 con, đạt 86,1%, đàn gia cầm 55.071 con, đạt 95,3% kế hoạch.

Đáng chú ý, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, UBND xã chỉ đạo các xóm triển khai biện pháp phòng, chống, khống chế dịch bệnh, tổ chức tiêm phòng lở mồm long móng 1.200 con, tụ huyết trùng 1.200 con, dịch tả lợn 270 con, dại chó 43 con và viêm da nổi cục 720 con; cấp, phun 432 lít hóa chất khử trùng, tiêu độc với diện tích 4,32 triệu m².

Trong những tháng cuối năm, xã Khánh Xuân tiếp tục tập trung chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ mùa, chủ động phòng trừ sâu bệnh; tăng cường theo dõi, kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thực hiện tiêm phòng bổ sung, vệ sinh, tiêu độc khử trùng. Đồng thời, đẩy mạnh quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển nông, lâm nghiệp năm 2026.