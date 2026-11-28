Ngày 28-11, UBND xã Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: PHÙNG QUỲNH

Trong năm 2026, xã đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Trong công tác huấn luyện, lực lượng vũ trang xã đã tổ chức huấn luyện đạt 100% đối với dân quân năm thứ nhất, dân quân binh chủng, dân quân cơ động, dân quân thường trực và đạt 98,18% đối với dân quân tại chỗ.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình. Trong năm, xã đã tổ chức xét duyệt chính trị, chính sách các cấp đối với 172 công dân và gọi 97 công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Ban Chỉ huy Quân sự xã đã phối hợp với các ban, ngành tham mưu Ban Chỉ đạo chiến dịch “500 ngày đêm” của xã xây dựng kế hoạch khảo sát, xác định vị trí, kiểm tra thực địa các khu vực có thông tin về nơi an táng ban đầu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã…

Lãnh đạo xã trao giấy khen cho các tập thể. Ảnh: PHÙNG QUỲNH

Năm 2027, xã tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tổ chức thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, công tác tuyển quân, công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ xã. Bên cạnh đó, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh; tổ chức thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”…

Tại hội nghị, các đơn vị đã chia sẻ các thông tin về công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý và duy trì kỷ luật; phối hợp xác minh chính trị trong công tác tuyển quân, tuyển sinh; công tác xây dựng, phát triển Đảng và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự phục vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: PHÙNG QUỲNH

Dịp này, UBND xã đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2027. Đồng thời, khen thưởng 4 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương xã năm 2026.