Xã Khánh Vĩnh tổ chức liên hoan văn nghệ - thể thao

Chiều 12-11, UBND xã Khánh Vĩnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức Liên hoan văn nghệ - thể thao với chủ đề “Sắc màu văn hóa - Ngày hội Đại đoàn kết”. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Một tiết mục văn nghệ tham gia liên hoan. Ảnh: PHÙNG QUỲNH.

Tham gia liên hoan có 5 đội đến từ 5 thôn trên địa bàn xã. Các đội mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương; thể hiện tình đoàn kết cộng đồng, tinh thần thi đua lao động, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh… Bên cạnh phần thi văn nghệ, các đội còn tham gia tranh tài ở các môn thể thao gồm: Đẩy gậy, kéo co và nhảy bao bố tiếp sức, thu hút đông đảo người dân đến cổ vũ.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các đội. Đối với mỗi môn thể thao, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 3 giải ba cho các đội đạt thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo UBND xã trao giải phần thi văn nghệ cho các đội. Ảnh: PHÙNG QUỲNH.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao giải phần thi thể thao cho các đội. Ảnh: PHÙNG QUỲNH.

Liên hoan được tổ chức nhằm tạo sân chơi văn hóa, thể thao lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần, mang đến không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. Qua đó, góp phần tuyên truyền, tôn vinh và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình, cộng đồng và con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND xã trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PHÙNG QUỲNH.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng.