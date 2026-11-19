Chiều 19-11, UBND xã Khánh Vĩnh tổ chức hội thi văn nghệ với chủ đề “Thanh âm nghề giáo” và tọa đàm kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026).

Một tiết mục văn nghệ trình diễn tại hội thi. Ảnh: PHÙNG QUỲNH.

Tham gia hội thi có 4 đội đến từ các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn xã và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Khánh Vĩnh. Các đội thi mang đến 12 tiết mục văn nghệ với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; tôn vinh nghề giáo; thể hiện tình cảm thầy trò, tình bạn, tình yêu mái trường; truyền thống hiếu học, khát vọng vươn lên và bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc…

Hội thi đem đến không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các tiết mục.

Lãnh đạo xã trao giải cho các tiết mục. Ảnh: PHÙNG QUỲNH.

Bên cạnh đó, UBND xã Khánh Vĩnh tổ chức gặp mặt, tọa đàm với các nhà giáo từng công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Vĩnh (cũ), nay đã nghỉ hưu và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục thuộc UBND xã hiện nay. Đây là dịp để các thế hệ nhà giáo cùng ôn lại truyền thống của ngành giáo dục, chia sẻ những kỷ niệm trong quá trình công tác, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp, cống hiến của các nhà giáo qua các thời kỳ.

Các cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: PHÙNG QUỲNH.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2024 - 2025 đến năm học 2025 - 2026. Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã tặng hoa và quà tri ân các cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Vĩnh (cũ) đã nghỉ hưu.