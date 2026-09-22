Tối 22-9, UBND xã Khánh Vĩnh tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026 dành cho các em thiếu nhi, nhi đồng đang học tại các trường mầm non, tiểu học, THCS và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Khánh Vĩnh.

Tại chương trình, các em được thưởng thức các tiết mục múa lân, văn nghệ đặc sắc và giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội trong không khí vui tươi, ấm áp.

Lãnh đạo xã Khánh Vĩnh trao học bổng từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh cho các học sinh. Ảnh: PHÙNG QUỲNH

Dịp này, Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh trao 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các học sinh vượt khó học tốt; Công ty TNHH Hải Đăng trao 20 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, UBND xã tặng 120 suất quà Trung thu; Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Nam (Gas South) - Chi nhánh Nam Trung Bộ và Công ty Cổ phần TDT Wine & Spirits tặng 100 phần quà (bánh Trung thu, kẹo và các nhu yếu phẩm) cho thiếu nhi tham dự chương trình.

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PHÙNG QUỲNH

Lãnh đạo xã trao quà Trung thu cho các em. Ảnh: PHÙNG QUỲNH

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức đã trao giải cho các trường đạt thành tích tại hội thi làm lồng đèn với chủ đề “Đêm trăng yêu thương” xã Khánh Vĩnh năm 2026, gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba.

Chương trình mang đến cho các em Tết Trung thu ấm áp, ý nghĩa; qua đó thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các đơn vị, doanh nghiệp đối với công tác chăm sóc, giáo dục và hỗ trợ trẻ em.