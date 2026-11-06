Xã Khánh Vĩnh ra mắt mô hình “Trạm hy vọng”

Ngày 6-11, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Khánh Vĩnh tổ chức ra mắt mô hình “Trạm hy vọng”.

Tại chương trình, UBND xã đã công bố quyết định thành lập mô hình và Ban chỉ đạo mô hình “Trạm hy vọng” xã Khánh Vĩnh. Theo đó, Ban Chỉ đạo mô hình gồm 14 thành viên do ông Phạm Ngọc Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban. Mô hình đặt tại Nhà văn hóa thôn 1, xã Khánh Vĩnh.

Mô hình được thành lập nhằm hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy và thân nhân tiếp cận các cơ sở giới thiệu việc làm, công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động phù hợp; qua đó tạo sinh kế, ổn định cuộc sống và từng bước hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, mô hình chú trọng tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, kết nối việc làm, hỗ trợ sinh kế và phối hợp quản lý, phòng ngừa tái nghiện. Qua đó, góp phần giảm tác hại của ma túy, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, giảm tỷ lệ tái nghiện, tái phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Ban Chỉ đạo mô hình "Trạm hy vọng" xã Khánh Vĩnh ra mắt. Ảnh: PHÙNG QUỲNH.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt, lãnh đạo UBND xã đề nghị Ban Chỉ đạo mô hình phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người sau cai nghiện để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp với từng trường hợp; thực hiện tốt công tác tư vấn, hỗ trợ người sau cai nghiện trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các thôn và lực lượng tham gia mô hình tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ người sau cai nghiện. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, theo dõi, giúp đỡ người sau cai nghiện; kịp thời phát hiện những khó khăn, nguy cơ dẫn đến tái nghiện để có biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp…

Tại chương trình, Ban Chỉ đạo mô hình đã tặng 1 suất quà cho người sau cai nghiện trị giá 2 triệu đồng nhằm động viên người được hỗ trợ vươn lên, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.