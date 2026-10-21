Xã Khánh Vĩnh phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026

Sáng 21-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Vĩnh tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 với chủ đề “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: PHÙNG QUỲNH

Tại lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, tổ chức tôn giáo và các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống tương thân tương ái, chung tay, góp sức bằng những hành động thiết thực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn xã và đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo xã tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tại lễ phát động. Ảnh: PHÙNG QUỲNH

Hiện nay, trên địa bàn xã còn 59 hộ nghèo và 229 hộ cận nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ. Việc vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” nhằm huy động nguồn lực giúp đỡ các hộ xây dựng, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ sinh kế, giống cây trồng, vật nuôi, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp và các thôn trên địa bàn xã tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Ảnh: PHÙNG QUỲNH

Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và các thôn trên địa bàn xã đã tích cực hưởng ứng, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền hơn 22,7 triệu đồng.