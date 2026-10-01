Sáng 1-10, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Khánh Vĩnh, UBND xã Khánh Vĩnh tổ chức lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Lãnh đạo xã Khánh Vĩnh phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Ảnh: PHÙNG QUỲNH.

Lãnh đạo xã đề nghị cơ quan, đơn vị, trường học, các thôn và Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của học tập suốt đời; từng bước hình thành thói quen và nhu cầu tự học, học tập thường xuyên trong mỗi người. Các cơ sở giáo dục tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, khuyến khích học sinh chủ động, sáng tạo, phát triển năng lực tự học. Các gia đình quan tâm việc học của con em, phát huy tinh thần khuyến học, khuyến tài.

Bên cạnh đó, xã tăng cường khai thác hiệu quả thư viện, trung tâm học tập cộng đồng và các thiết chế văn hóa để tổ chức hoạt động đọc sách, trao đổi kiến thức, phổ biến kỹ năng, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; chú trọng tạo cơ hội học tập cho người lao động, người dân ở vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng có nhu cầu nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp…

Các em học sinh tham gia buổi lễ phát động. Ảnh: PHÙNG QUỲNH.

Tại chương trình, các đại biểu, giáo viên và học sinh đã được thông tin các chuyên đề về: Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Khánh Vĩnh; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm an toàn, bảo mật trên môi trường mạng; phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng...