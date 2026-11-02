Xã Khánh Vĩnh nâng cao cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Thời gian qua, xã Khánh Vĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động công vụ, xã chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu hướng đến.

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Xã Khánh Vĩnhcó đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ tiếp cận công nghệ thông tin của một bộ phận người dân còn hạn chế. Trong khi đó, nhiều thủ tục được thực hiện theo hình thức trực tuyến, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã không chỉ nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải kiên nhẫn, tận tình hướng dẫn người dân.

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã làm thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh cho con, do chưa nắm rõ cách thức thực hiện thủ tục trực tuyến, ông Cao Luyễn (thôn Sơn Thành) được cán bộ, công chức trung tâm hướng dẫn cụ thể từ khâu kê khai thông tin, hoàn thiện hồ sơ đến nộp hồ sơ trên hệ thống. Nhờ đó, thủ tục được thực hiện thuận lợi. Ông Luyễn chia sẻ, ông hài lòng vì hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, chỉ sau một ngày đã có kết quả.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Vĩnh.

Theo bà Đỗ Thị Huyền - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, thái độ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức đóng vai trò then chốt trong nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Vì vậy, trung tâm chú trọng nâng cao văn hóa công vụ, yêu cầu cán bộ, công chức giao tiếp lịch sự, hòa nhã, tận tình hướng dẫn người dân, không gây phiền hà, sách nhiễu; đồng thời, phối hợp với các phòng chuyên môn đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật không có khả năng đi lại. Bên cạnh đó, UBND xã tăng cường kiểm tra, giám sát, tiếp nhận phản ánh của người dân về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức để kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hướng dẫn người dân lấy số thứ tự.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, việc giải quyết thủ tục hành chính tại xã đạt được những kết quả tích cực. Từ đầu năm đến ngày 15-10, xã tiếp nhận 3.160 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,96%, chỉ có 1 hồ sơ quá hạn do nguyên nhân khách quan từ đơn vị phối hợp. Đáng chú ý, có 3.158 hồ sơ được nộp trực tuyến, đạt 99,94%; 100% hồ sơ có kết quả giải quyết được cung cấp dưới dạng điện tử (3.108/3.108 hồ sơ); 3.092/3.108 hồ sơ được số hóa, đạt 99,49%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 18/18 điểm theo số liệu tổng hợp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã trả kết quả cho người dân.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Cùng với việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, xã đã thành lập 6 Tổ công nghệ số cộng đồng gồm 5 tổ tại các thôn và 1 tổ cấp xã, mỗi tổ có 8 thành viên. Các tổ hỗ trợ người dân theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và các dịch vụ số. Tháng 10-2026, UBND xã tổ chức hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, tập trung trang bị kỹ năng đăng ký tài khoản, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt chữ ký số cá nhân, sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng thiết yếu. Người dân còn được hướng dẫn kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện, phòng tránh lừa đảo trực tuyến, tìm kiếm và kiểm chứng thông tin, mua sắm, thanh toán điện tử an toàn…

Hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến.

Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền phong trào “Bình dân học vụ số” trên hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng… Việc ứng dụng nền tảng số trong quản lý, điều hành cũng được chú trọng. Đến nay, 100% văn bản chỉ đạo được cập nhật trên hệ thống; 100% cán bộ, công chức sử dụng thành thạo hệ thống quản lý văn bản và chữ ký số điện tử; 100% trường học trên địa bàn đã tích hợp giáo dục năng lực số cho học sinh và ứng dụng các nền tảng số vào công tác quản lý, giảng dạy.

Các thủ tục hành chính được niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để người dân tìm hiểu thông tin.

Ông Phạm Ngọc Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết, do địa bàn xã rộng, một bộ phận người dân ở xa trung tâm còn gặp khó khăn trong việc đi lại khi thực hiện thủ tục hành chính. Vì vậy, thời gian tới, xã sẽ nghiên cứu triển khai mô hình “Trạm hỗ trợ công dân 24/7”, đưa các hoạt động tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính đến từng thôn. Đồng thời, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, chú trọng hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế tiếp cận, sử dụng dịch vụ công… Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.