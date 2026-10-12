Xã Khánh Vĩnh chủ động các phương án ứng phó thiên tai

Mùa mưa bão năm 2026 đang đến gần, trong từng nếp nhà ven Sông Cái đoạn qua xã Khánh Vĩnh, câu chuyện chống sạt lở, giữ đất đai luôn là mối quan tâm hàng đầu. Cùng với sự chủ động của người dân, chính quyền địa phương đang khẩn trương gia cố từng mảng bờ sông; sẵn sàng các phương án ứng phó thiên tai.

Xác định nguy cơ

Tại thôn 1 (xã Khánh Vĩnh), đi dọc bờ Sông Cái dài chừng 1km đang bị sạt lở nghiêm trọng, chúng tôi mới cảm nhận hết sự lo âu của người dân nơi đây. Dòng nước qua những mùa lũ đã ăn sâu vào sát chân nhà, nhiều chỗ hở hàm ếch, chỉ chực đổ ụp xuống sông.

Một đoạn bị sạt lở bờ Sông Cái đoạn qua xã Khánh Vĩnh.

Chỉ tay về phía bờ sông đã sạt lở sâu vào sát phần móng nhà, bà Cao Thị Miễn (thôn 1) cho biết: "Trước đây, đất phía sau nhà còn rộng lắm, tôi trồng rau, nuôi thêm gà, vịt. Đợt lũ cuối năm 2025 làm sạt lở cả mảng đất bãi, vào sát mép nhà. Gia đình mới dựng tạm mấy tấm lưới B40 che chắn vậy thôi, chứ mùa mưa bão tới là cả nhà lại lo lắng".

Gia đình ông Nguyễn Hùng Hoàng ở gần đó cũng vừa tốn cả trăm triệu đồng đúc bê tông, kiên cố lại phần móng đằng sau nhà để làm nơi sinh hoạt. "Bỏ tiền ra làm cho đỡ sợ thôi, chứ bãi bồi ven sông sạt lở dai dẳng thế này chẳng ai dám nói trước điều gì. Chỉ mong Nhà nước sớm có giải pháp xây bờ kè kiên cố để người dân yên tâm giữ đất, giữ nhà", ông Hoàng bộc bạch.

Những ngôi nhà nằm chênh vênh bên bờ Sông Cái đoạn qua xã Khánh Vĩnh.

Theo thống kê của địa phương, toàn xã có 361 hộ dân với 1.367 nhân khẩu ở 5 thôn nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở và ngập lụt, đặc biệt là khu vực dọc hai bên bờ Sông Cái thuộc thôn 1, nơi có 98 hộ dân với hơn 410 nhân khẩu đang ngày đêm sống chung với nguy cơ sạt lở mỗi khi mưa lớn xuất hiện. Ông Phạm Ngọc Cường - Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh cho biết, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn xã đã nắm bắt được những khu vực xung yếu về sạt lở đất, sạt bờ sông, ngầm tràn nước chảy xiết… Phương án hỗ trợ Nhân dân, nhất là người già, trẻ em, phụ nữ… di dời đến vùng an toàn khi xảy ra thiên tai cũng được phân công trách nhiệm cụ thể.

Chủ động ứng phó

Để không bị động trước thiên tai, UBND xã Khánh Vĩnh đã rà soát toàn bộ các điểm xung yếu, cập nhật chi tiết phương án ứng phó thiên tai theo từng cấp độ rủi ro. Song song đó, các lực lượng tại chỗ cũng khẩn trương gia cố những điểm có nguy cơ sạt lở cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng kiểm tra khu vực sạt lở bờ Sông Cái ở thôn 1, xã Khánh Vĩnh vào ngày 15-9.

Qua kiểm tra thực tế tại khu vực sạt lở ở thôn 1, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: Hiện nay, tình trạng sạt lở bờ sông tại thôn 1 diễn biến nghiêm trọng, với chiều dài đoạn sạt lở khoảng 1km, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của khoảng 50 hộ dân. Trước mắt, cần tập trung triển khai ngay các giải pháp cấp bách để bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão năm 2026. Đồng chí Trịnh Minh Hoàng yêu cầu chính quyền địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Việc xây dựng kịch bản ứng phó phải sát thực tế, rõ từng số hộ, số dân cần di dời, tuyến đường sơ tán và lực lượng chốt chặn.

Trước mắt, UBND tỉnh giao UBND xã chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương khảo sát, xác định các vị trí xung yếu, đề xuất phương án sử dụng rọ thép và các giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện gia cố, xử lý tạm thời các vị trí sạt lở, đặc biệt là các đoạn cua ngầm, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và tài sản.

Về giải pháp lâu dài, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Khánh Vĩnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá toàn diện nguyên nhân, phạm vi và mức độ sạt lở; trên cơ sở đó đề xuất giải pháp xử lý căn cơ, lâu dài, phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và ổn định đời sống, sản xuất trong khu vực. Sở Tài chính rà soát, tham mưu nguồn kinh phí thực hiện, trong đó nghiên cứu, đề xuất nguồn từ Chương trình mục tiêu quốc giai đoạn 2026 - 2030 để triển khai thực hiện theo quy định. UBND xã Khánh Vĩnh tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân không yêu cầu bồi thường, hỗ trợ về giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích cần thiết để Nhà nước thi công công trình nhằm mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của chính người dân và cộng đồng.

Ông Phạm Ngọc Cường - Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh: Địa phương đang tập trung rà soát kỹ từng khu vực, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện và phương án di dời dân khi có tình huống thiên tai xảy ra. Bên cạnh đó, xã cũng tăng cường vận động người dân đồng thuận, tạo điều kiện mặt bằng để khi công trình kè chống sạt lở triển khai sẽ nhanh chóng hoàn thành, bảo vệ sự an toàn cho chính người dân.