Xã Khánh Sơn tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Sáng 24-9, UBND xã Khánh Sơn phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Khánh Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện cho những người chưa tham gia BHXH, người dân tộc thiểu số, cán bộ không chuyên trách đã nghỉ việc, người đã tham gia nhưng dừng đóng trên địa bàn xã.

Đại biểu thảo luận về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện BHXH cơ sở Khánh Sơn giới thiệu về chính sách BHXH tự nguyện tại Việt Nam; quyền lợi khi tham gia, mức đóng và hỗ trợ tiền đóng hằng tháng, phương thức đóng. Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn đăng ký tham gia và giải đáp các thắc mắc liên quan đến chính sách BHXH tự nguyện.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH trong đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời vận động, phát triển người tham gia theo hướng bền vững, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển 225 người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn xã Khánh Sơn trong năm 2026.