Xã Khánh Sơn phối hợp tổ chức khám sức khỏe miễn phí đợt 2

Từ ngày 20 đến 22-10, Trạm Y tế xã Khánh Sơn phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đợt 2 cho người dân trên địa bàn xã.

Đây là hoạt động tiếp nối đợt 1 được triển khai từ ngày 20-7; đối tượng khám là tất cả người dân đang sinh sống trên địa bàn xã chưa tham gia khám đợt 1.

Người dân xã Khánh Sơn tham gia khám sức khỏe tại Nhà cộng đồng thôn Tà Lương.

Thông qua hoạt động khám sức khỏe giúp người dân phát hiện sớm bệnh tật, yếu tố nguy cơ để tư vấn, theo dõi, quản lý sức khỏe, điều trị hoặc chuyển tuyến kịp thời khi cần thiết. Thông tin khám sức khỏe được cập nhật, tích hợp vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, tạo thuận lợi trong việc theo dõi, quản lý và chăm sóc sức khỏe lâu dài cho người dân. Bên cạnh đó, người dân được cấp phát thuốc bổ và thuốc điều trị một số loại bệnh thông thường từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Theo thống kê, xã Khánh Sơn có tổng số 11.074 người thuộc diện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Thực hiện mục tiêu tất cả người dân trên địa bàn xã được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm kể từ năm 2026, trong đợt 1 vừa qua, toàn xã có 544 người tham gia khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ (đạt 4,91%).