Xã Khánh Sơn phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Ngày 2-10, tại Trường Tiểu học Tô Hạp, UBND xã Khánh Sơn tổ chức lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Trong thời gian diễn ra tuần lễ (từ ngày 1 đến 7-10), xã Khánh Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mỗi người dân chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng số và khai thác các nguồn học liệu chính thống; tăng cường hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.

Bên cạnh đó, các trường tổ chức các hoạt động đọc sách, tự học, trải nghiệm, thực hành, dự án học tập; hướng dẫn học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phù hợp với độ tuổi, biết kiểm chứng thông tin và sử dụng công nghệ an toàn.

Lãnh đạo xã Khánh Sơn trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, lãnh đạo xã đã trao 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; đồng thời khen thưởng 2 học sinh đoạt giải Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2025 - 2026 (750.000 đồng/suất), được trích từ Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Công nghệ Finviet (TP. Hồ Chí Minh) trao 2 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã.