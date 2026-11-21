Ngày 21-11, UBND xã Khánh Sơn tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” năm 2026.

Diễn ra từ ngày 18 đến 24-11, “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” xã Khánh Sơn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian dành cho các học sinh, thanh thiếu nhi như: Trưng bày, giới thiệu sách, tài liệu, tranh ảnh về văn hóa Việt Nam, văn hóa Raglai, lịch sử, quê hương và con người Khánh Sơn; thi vẽ tranh về văn hóa Raglai và quê hương Khánh Sơn; tổ chức thi đấu cờ vua, trò chơi ô ăn quan; tổ chức chương trình văn nghệ truyền thống. Ngoài ra, xã cũng tổ chức 3 suất chiếu phim miễn phí phục vụ người dân.

Các học sinh tham gia trò chơi ô ăn quan.

Trước đó, xã tổ chức cuộc thi vẽ tranh và hoạt động trưng bày sách tại Nhà Thiếu nhi xã. Theo kế hoạch, ngày 23-11 sẽ diễn ra chương trình văn nghệ tại Nhà dài truyền thống thôn Hòn Dung.

Các hoạt động nhằm giới thiệu, tuyên truyền ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và "Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết" năm 2026; đồng thời tạo không gian để người dân, học sinh tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, đọc sách và sáng tạo nghệ thuật, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.