Chiều 19-11, UBND xã Khánh Sơn tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026).

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục xã Khánh Sơn ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam; đồng thời đánh giá những kết quả đạt được trong công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn thời gian qua, chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Lãnh đạo xã Khánh Sơn trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân xuất sắc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Khánh Sơn ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị các nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết, nâng cao chất lượng dạy và học; tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong công tác vận động học sinh đến lớp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục; chủ động tham mưu UBND xã giải quyết những khó khăn, vướng mắc về đội ngũ, cơ sở vật chất và trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, lãnh đạo xã Khánh Sơn trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho 7 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2024 - 2025 đến năm học 2025 - 2026.