Xã Khánh Sơn có số lượng hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 98,2%

Ngày 6-10, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Khánh Sơn họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trên địa bàn xã trong 9 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Thời gian qua, xã đã chú trọng hỗ trợ người dân thực hiện ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng hóa đơn điện tử; làm quen với chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội. Tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng theo yêu cầu của mô hình mới; số lượng hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 98,2%; tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện số hóa hồ sơ đạt 100%. Tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh đạt hơn 85%. Địa phương cũng duy trì hiệu quả Tổ công nghệ số cộng đồng. Đến nay, UBND xã Khánh Sơn đã hoàn thành 15/17 nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn xã (đạt tỷ lệ 88%).

Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo xã Khánh Sơn đề nghị trong những tháng cuối năm 2026, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành; phát huy hơn nữa vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng; cử cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực về chuyển đổi số. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.