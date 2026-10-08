Xã Khánh Sơn chủ động ứng phó thiên tai

Xã Khánh Sơn nằm ở khu vực miền núi phía tây của tỉnh, địa hình chủ yếu là đồi núi, chia cắt mạnh, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét và chia cắt trong mùa mưa lũ. Trước mùa mưa lũ năm nay, địa phương đã tiến hành rà soát các khu vực xung yếu, sẵn sàng phương án ứng phó, nhất là phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Xã Khánh Sơn có 7 thôn gồm: Tô Hạp, Tà Lương, Dốc Gạo, Hòn Dung, Xóm Cỏ, Tà Gụ và Liên Hòa, với 3.274 hộ dân, 11.410 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng diện tích đất tự nhiên của xã 9.868,26ha, trong đó 77,5% là đồi thoải dọc sông và 11,4% là núi cao. Địa hình dốc, chia cắt mạnh, cùng với độ dốc lớn khiến địa phương có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét và chia cắt trong mùa mưa lũ, nhất là khi có mưa lớn kéo dài.

Bên cạnh đó, sông Tô Hạp đoạn qua xã có lưu vực nhỏ, ngắn, dốc, lòng sông cạn nên lưu lượng dòng chảy biến động lớn trong mùa mưa lũ. Nước từ hệ thống các suối nhỏ ở thượng nguồn đổ về sông Tô Hạp với lưu lượng lớn, khiến mực nước dâng đột ngột, dễ xảy ra lũ ống, lũ quét, ngập lụt và chia cắt.

Khu vực đường bê tông xi măng thôn Hòn Dung bị sạt lở trong mùa mưa lũ năm 2025 được xã Khánh Sơn khẩn trương triển khai khắc phục. Ảnh: HOÀNG ĐỨC

Theo ông Mai Trọng Thanh - Trưởng phòng Kinh tế, Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Khánh Sơn, đợt mưa lũ lịch sử tháng 11-2025 tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây hậu quả nặng nề trên địa bàn. Có 24 căn nhà bị sập, hư hỏng do sạt lở đất; 59 hộ dân với 244 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ngập lụt, sạt lở. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện chiếu sáng và nước sinh hoạt cũng bị thiệt hại nghiêm trọng.

Với đặc thù địa hình, thủy văn phức tạp, dự báo trong mùa mưa lũ năm nay, xã Khánh Sơn có khả năng chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt gây chia cắt. Do đó, chủ động triển khai các phương án ứng phó ngay từ sớm được địa phương xác định là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

Chủ động ứng phó

Để chủ động phòng, chống thiên tai, xã Khánh Sơn đã rà soát, điều chỉnh phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn sát với thực tế từng khu vực. Theo đó, địa phương xác định công tác phòng, chống thiên tai, nhất là ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ quét phải được triển khai từ sớm, từ xa theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (sẵn sàng phòng tránh; sẵn sàng ứng phó kịp thời; sẵn sàng khắc phục hiệu quả).

Xã cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã, các cơ quan, đơn vị và các thôn để phối hợp triển khai, qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra mưa lũ.

Cầu Lò Gạch trên tuyến Tỉnh lộ 9, đoạn qua xã Khánh Sơn thường xuyên bị ngập sâu, gây chia cắt trong mùa mưa lũ.

Trước mùa mưa lũ năm nay, các đơn vị chức năng của xã đã khẩn trương kiểm tra, sửa chữa, gia cố các công trình phòng, chống thiên tai; rà soát, bổ sung danh sách các khu vực xung yếu và xây dựng phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, rà soát, cập nhật các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, sụt lún đất; khu vực bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực; các công trình xung yếu cần theo dõi, xử lý khẩn cấp.

Địa phương cũng chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ; xây dựng phương án huy động nhân lực, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai khi cần thiết. Khi có cảnh báo mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất, lực lượng và phương tiện sẽ được bố trí ứng trực tại các khu vực trọng điểm để kịp thời triển khai cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Theo ông Mai Trọng Thanh, địa phương đã rà soát và sẵn sàng phương án di dời 74 hộ dân với 286 nhân khẩu đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, tập trung nhiều ở các thôn: Tà Lương, Dốc Gạo và Xóm Cỏ; 6 hộ dân, với 21 nhân khẩu ở thôn Liên Hòa, Tà Gụ đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và 11 hộ dân, với 35 nhân khẩu ở thôn Dốc Gạo sống ở vùng thường xuyên bị chia cắt do ngập sâu.

Các cầu tràn: Xóm Cỏ, Liên Hòa; cầu Tà Gụ, Tà Lương, Lò Gạch và cầu treo Sơn Bình; cùng các điểm có nguy cơ sạt lở dọc tuyến Tỉnh lộ 9 qua địa bàn xã cũng được bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực trong mùa mưa lũ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Bên cạnh đó, địa phương tập trung khắc phục các công trình xung yếu trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các thôn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động thu hoạch nông sản trước mùa mưa lũ; không đi qua sông, suối, đập tràn khi có mưa lũ; không xem nước lũ, vớt củi, câu cá tại các khu vực nguy hiểm. Đặc biệt, các hộ dân sinh sống tại khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, lũ quét, chia cắt được khuyến cáo chủ động sơ tán đến nơi an toàn khi có cảnh báo.