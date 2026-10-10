Xã Khánh Nhạc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo xã với cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, các ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, xã hội như: hỗ trợ người dân tiếp cận chính sách bảo hiểm xã hội; duy trì tham gia bảo hiểm y tế và giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh; quan tâm từng bước cải thiện chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ thôn khi địa bàn mở rộng như hiện nay, khối lượng công việc nhiều; xem xét mở rộng diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc trợ cấp hưu trí xã hội đối với hội viên cựu chiến binh từ đủ 70 tuổi, không hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng và chưa thuộc diện thụ hưởng theo chính sách hiện hành, nhằm giúp các hội viên ổn định cuộc sống khi tuổi cao.

Đại biểu phát biểu ý kiến.

Về lĩnh vực phát triển kinh tế, các ý kiến mong muốn xã có định hướng quy hoạch vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh liên kết, kết nối với doanh nghiệp, từ đó hình thành chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ bền vững; hỗ trợ đưa các sản phẩm chủ lực của địa phương lên sàn thương mại điện tử; có chính sách hỗ trợ khi các hộ thành viên tham gia liên kết thành lập HTX, đặc biệt hỗ trợ tiếp cận với nguồn vốn vay để tập trung phát triển kinh tế; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, phát triển các sản phẩm OCOP 3-4 sao đối với rau màu, khoai tây và các sản phẩm vụ đông có thế mạnh của địa phương.

Về lĩnh vực văn hoá, xã hội, các ý kiến mong muốn tiếp tục được đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hoá, thể thao tại các nhà văn hoá để tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, duy trì và phát triển các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; hỗ trợ để duy trì và khôi phục lại các câu lạc bộ hát chèo truyền thống; tiếp tục quan tâm tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ, lao động trẻ tại địa phương.

Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, các đồng chí lãnh đạo Thường trực Đảng ủy xã và đại diện các phòng, ban, cơ quan chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Đinh Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn và mang tính trách nhiệm, xây dựng của cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị chuyên môn chủ động rà soát, tham mưu giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng; tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận. Đồng thời nhấn mạnh, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, hiệu quả.

Đồng chí cũng mong muốn Nhân dân phát huy quyền làm chủ, chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của địa phương, tích cực đóng góp ý kiến, chung sức xây dựng xã Khánh Nhạc ngày càng phát triển.

Hội nghị đối thoại là dịp để cấp ủy, chính quyền xã Khánh Nhạc gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn xã để xem xét, kịp thời giải quyết. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền, phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương.