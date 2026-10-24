Xã Khánh Khê phát động phong trào “Ngày cuối tuần đồng hành cùng nông dân thực hiện Nghị quyết số 02”

Tham dự lễ phát động có lãnh đạo xã Khánh Khê cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể và người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo và cán bộ xã Khánh Khê hỗ trợ người dân phát dọn thực bì trồng cây mắc ca

Tại lễ phát động, hơn 130 người gồm lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cán bộ, công chức các phòng chuyên môn, lực lượng vũ trang, các tổ chức hội, đoàn thể, giáo viên và một số hộ dân thôn Khuổi Mạ đã tham gia hỗ trợ người dân thôn Khuổi Mạ phát dọn thực bì, cuốc hố chuẩn bị trồng cây mắc ca.

Lực lượng cảnh sát cơ động hỗ trợ người dân phát dọn thực bì

Thông qua phong trào nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, đưa Nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh vào thực tiễn sản xuất. Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể trong đồng hành, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, từng bước nhân rộng các mô hình hiệu quả, thúc đẩy phát triển nông nghiệp trên địa bàn.

Đoàn viên, thanh niên xã và cán bộ xã tham gia hỗ trợ người dân phát dọn thực bì

Thời gian qua, xã Khánh Khê đã thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận các chính sách theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND. Đến nay, xã đã phê duyệt hỗ trợ kinh phí mua cây giống mắc ca cho 4 hộ với tổng diện tích đăng ký 1,9 ha.