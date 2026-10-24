Xã Khánh Khê phát động phong trào “Ngày cuối tuần đồng hành cùng nông dân thực hiện Nghị quyết số 02”
Sáng 24/10, Ban Chỉ đạo Phát triển nông nghiệp xã Khánh Khê tổ chức phát động phong trào Ngày cuối tuần đồng hành cùng nông dân thực hiện Nghị quyết số 02, ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026 - 2030.
Tham dự lễ phát động có lãnh đạo xã Khánh Khê cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể và người dân trên địa bàn.
Tại lễ phát động, hơn 130 người gồm lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cán bộ, công chức các phòng chuyên môn, lực lượng vũ trang, các tổ chức hội, đoàn thể, giáo viên và một số hộ dân thôn Khuổi Mạ đã tham gia hỗ trợ người dân thôn Khuổi Mạ phát dọn thực bì, cuốc hố chuẩn bị trồng cây mắc ca.
Thông qua phong trào nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, đưa Nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh vào thực tiễn sản xuất. Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể trong đồng hành, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, từng bước nhân rộng các mô hình hiệu quả, thúc đẩy phát triển nông nghiệp trên địa bàn.
Thời gian qua, xã Khánh Khê đã thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận các chính sách theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND. Đến nay, xã đã phê duyệt hỗ trợ kinh phí mua cây giống mắc ca cho 4 hộ với tổng diện tích đăng ký 1,9 ha.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-khanh-khe-phat-dong-phong-trao-ngay-cuoi-tuan-dong-hanh-cung-nong-dan-thuc-hien-nghi-quyet-so-02-5107153.html