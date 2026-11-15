Xã Khâm Đức phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong đồng bào dân tộc thiểu số

Cùng dự có Giám đốc Sở Tư pháp Trình Minh Đức; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trương Chí Lăng.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Mạnh Hà trao tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo của thôn. Ảnh: TẤN SỸ

Thôn Lao Mưng có 175 hộ dân, trong đó, đồng bào dân tộc Giẻ Triêng có 154 hộ, chiếm khoảng 88%. Năm 2026, thôn có 168 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 8 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở; 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường, không có học sinh bỏ học.

Phát động phong trào thi đua năm 2027, Ban Công tác mặt trận thôn Lao Mưng phấn đấu vận động 100% hộ dân sử dụng nước sạch, tham gia đóng phí dịch vụ môi trường và thực hiện đổ rác đúng nơi quy định.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; vận động người dân thay đổi phương thức sản xuất, chủ động vươn lên.

Giám đốc Sở Tư pháp Trình Minh Đức (ngoài cùng bên phải) và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trương Chí Lăng (ngoài cùng bên trái) tặng quà cho người có uy tín của thôn. Ảnh: TẤN SỸ

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Mạnh Hà ghi nhận những thành quả phát triển của thôn Lao Mưng và mong muốn bà con không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, chung sức đưa vùng cao phát triển bền vững.

Đặc biệt quan tâm việc học của con em, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Đồng thời giao UBND xã Khâm Đức kịp thời giải quyết những kiến nghị của người dân liên quan việc làm đường vào khu sản xuất, khu tái định cư, di dời dân vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Dịp này, lãnh đạo thành phố trao 10 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và 4 suất quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng.