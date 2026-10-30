Xã Kbang khen thưởng 15 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Xã Kbang có 14 thôn, làng với trên 23.400 người, trong đó, tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm 28,67% dân số.

Trên địa bàn xã hiện có 17 người có uy tín trong đồng bào DTTS được công nhận, thuộc các dân tộc Bahnar, Dao, Mường.

Chủ tịch UBND xã Kbang tặng giấy khen cho 15 người có uy tín tiêu biểu vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2026. Ảnh: Hà Duyệt

Thời gian qua, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS đã phát huy vai trò tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; vận động đồng bào DTTS tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và tổ chức các hoạt động củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Từ đầu năm đến nay, người có uy tín trực tiếp vận động hơn 170 hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ 16 hộ có hoàn cảnh khó khăn và vận động người dân đóng góp ngày công, vật chất xây dựng nhiều công trình tại địa phương.

Cùng với đó, người có uy tín cũng tham gia tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, gìn giữ an ninh trật tự; tham gia hòa giải 5 vụ việc mâu thuẫn xảy ra trong cộng đồng; cung cấp 9 thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự...

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kbang tặng quà cho 17 người có uy tín. Ảnh: Hà Duyệt

Tại hội nghị, đại diện người có uy tín tiêu biểu đã báo cáo tham luận về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Kbang đã tặng giấy khen cho 15 người có uy tín tiêu biểu vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2026. Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng quà cho 17 người có uy tín.