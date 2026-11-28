Giai đoạn 2022-2026, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được Hội Nông dân xã Ia Nan triển khai sâu rộng, thu hút ngày càng đông hội viên, nông dân tham gia.

Hội nông dân xã Ia Nan biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích tiêu biểu. Ảnh: Thanh Tịnh

Công tác tuyên truyền, vận động đăng ký và bình xét danh hiệu được duy trì hằng năm, tạo sức lan tỏa tích cực trong hội viên. Kết quả, số hộ đăng ký và đạt danh hiệu đều tăng qua các năm.

Cụ thể, năm 2022 có 250 hộ đăng ký, 59 hộ đạt danh hiệu; năm 2023 có 312 hộ đăng ký, 65 hộ đạt danh hiệu; năm 2024 có 351 hộ đăng ký, 68 hộ đạt danh hiệu; năm 2025 có 425 hộ đăng ký, 87 hộ đạt danh hiệu và năm 2026 có 473 hộ đăng ký, 196 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi.

Phong trào cũng góp phần thúc đẩy công tác xây dựng tổ chức Hội. Đến nay, toàn xã có 590 hội viên, chiếm 87% số hộ nông nghiệp trên địa bàn. Chất lượng hoạt động của các chi hội ngày càng được nâng cao; hằng năm, 100% chi hội được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi hội yếu kém.

Đặc biệt, thông qua phong trào, các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đã tích cực hỗ trợ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Dịp này, Hội Nông dân xã trao tặng giấy khen cho 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2022-2026.