Xã Ia Mơ sơ kết thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 9 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên địa bàn xã được thực hiện đồng bộ; nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từng bước được nâng lên.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.N

Các nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm được ban hành, triển khai kịp thời; hạ tầng số và dịch vụ công trực tuyến từng bước được hoàn thiện. Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số đạt một số kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: một số nhiệm vụ triển khai còn chậm so với kế hoạch; nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo còn hạn chế; sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể có lúc chưa chặt chẽ; nhân lực phục vụ chuyển đổi số ở cơ sở còn thiếu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trương Công Tấn đề nghị các ban, ngành, đoàn thể tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; khai thác hiệu quả hạ tầng số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, công chức và người dân; chú trọng hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia chuyển đổi số.

Bí thư Đảng ủy xã Ia Mơ yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ; kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.