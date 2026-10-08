Xã Ia Krêl cần hơn 11 tỷ đồng sửa chữa 5 công trình thủy lợi

Qua rà soát, xã Ia Krêl ghi nhận nhiều khu vực bị ảnh hưởng do mưa lớn, sạt lở. Trong đó, cống và mương dẫn nước tại thôn Đồng Tâm bị hư hỏng hoàn toàn, phạm vi sạt lở dài khoảng 90 m, sâu 5 m, kinh phí khắc phục dự kiến 1,5 tỷ đồng.

Tương tự, công trình cống, mương dẫn nước tại thôn Thanh Giáo bị hư hỏng hoàn toàn, khu vực sạt lở dài khoảng 100 m, sâu trung bình 5 m, kinh phí sửa chữa dự kiến 1,6 tỷ đồng.

Xã Ia Krêl ghi nhận nhiều khu vực bị ảnh hưởng do mưa lớn, gây sụt lún, sạt lở trên diện rộng. Ảnh: T.L

Đáng chú ý, khu vực mương, cửa xả tại làng Ngo Rông bị sụt lún, sạt lở trên phạm vi khoảng 30 m rộng, 200 m dài và sâu khoảng 15 m. Trong tháng 9, vị trí này tiếp tục bị sạt lở.

Do công trình bị sạt lở rất nghiêm trọng, nhu cầu kinh phí đầu tư lớn, UBND xã đang mời đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá hiện trạng để đề xuất phương án và kinh phí khắc phục.

Tại thôn Quyết Thắng, tình trạng sạt trượt đất sản xuất có phạm vi rộng khoảng 50 m, dài khoảng 200 m, sâu khoảng 7-10 m, ảnh hưởng khoảng 1 ha; làm đổ gãy 150 trụ hồ tiêu và 18 cây sầu riêng của 4 hộ dân.

Đối với 3 tuyến mương thoát nước tại thôn Ia Lâm, tổng kinh phí dự kiến khắc phục khoảng 4,6 tỷ đồng. Xã đồng thời tiếp tục khảo sát một số vị trí khác để xác định giải pháp và kinh phí xử lý.

Theo UBND xã Ia Krêl, 5 công trình đã xác định sơ bộ nhu cầu kinh phí khắc phục khoảng 11,1 tỷ đồng, gồm các khu vực: Đồng Tâm, Thanh Giáo, Phân hiệu Trường Tiểu học số 1 Ia Krêl và đập tràn làng Phang, làng Ngo Le. Đối với các vị trí còn lại, xã tiếp tục khảo sát, theo dõi diễn biến và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.

UBND xã Ia Krêl đang khoanh vùng, đặt biển cảnh báo, theo dõi các điểm sạt lở và đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí xử lý các công trình cấp thiết, ưu tiên những khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến nhà dân, trường học và đất sản xuất.