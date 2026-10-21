Xã Ia Hrung vận động hơn 53 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Các đại biểu tham gia ủng hộ tại lễ phát động. Ảnh: Khánh Phong

Tại buổi lễ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức và nhà hảo tâm đã hưởng ứng, đóng góp hơn 53,1 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” của xã.

Dịp này, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Ia Hrung trao kinh phí hỗ trợ 15 hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 160 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ 1 hộ xây dựng nhà ở mới 60 triệu đồng; 2 hộ sửa chữa nhà ở, mỗi hộ 20 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế cho 12 hộ, mỗi hộ 5 triệu đồng.

Ông Puih Rúc (bìa phải)-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hrung trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà mới cho hộ nghèo. Ảnh: Khánh Phong

Thông qua hoạt động, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hrung tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân và người dân phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần giúp các hộ khó khăn cải thiện nhà ở, phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.