Xã Huy Giáp phát triển gần 1.300 ha cây trúc sào

Trúc sào là cây trồng có thế mạnh của xã Huy Giáp, từ đầu năm đến nay, toàn xã trồng mới được 2 ha trúc sào.

Bên cạnh các cây trồng chủ lực, người dân tiếp tục phát triển những loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương. Toàn xã hiện có 94,4 ha dong riềng, 53,8 ha dâu tằm; riêng diện tích dong riềng trồng mới từ đầu năm đạt 94,4 ha, vượt kế hoạch đề ra. Trồng mới 600 cây ăn quả gồm lê, mận, đào, góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng.

Người dân xã Huy Giáp thu hoạch trúc sào và vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

Ngay từ đầu năm, UBND xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cán bộ phụ trách địa bàn hướng dẫn người dân chuẩn bị đất, giống và các điều kiện cần thiết để triển khai sản xuất vụ đông xuân, vụ mùa bảo đảm khung thời vụ. Kết quả, vụ đông xuân, toàn xã gieo trồng 18 ha ngô, năng suất ước đạt 35,08 tạ/ha, sản lượng 63,14 tấn; 6 ha đỗ tương, năng suất 12,3 tạ/ha, sản lượng 7,38 tấn, đều đạt 100% kế hoạch. Ngoài ra, người dân trồng 10 ha khoai sọ, khoai lang và 8 ha cỏ phục vụ chăn nuôi.

Đối với vụ mùa, diện tích ngô gieo trồng đạt 923 ha, sản lượng ước đạt 2.601,39 tấn, hoàn thành 100% kế hoạch. Diện tích lúa mùa khoảng 330 ha, hiện đang trong giai đoạn làm đòng, trỗ bông.

Thời gian tới, xã Huy Giáp tiếp tục vận động nhân dân phát huy lợi thế địa phương, duy trì và phát triển diện tích trúc sào; hướng dẫn chăm sóc, thâm canh các loại cây trồng nông nghiệp, chủ động phòng trừ sâu bệnh và ứng phó với diễn biến bất lợi của thời tiết. Qua đó, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng ổn định, bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân.