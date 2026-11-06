Xã Hương Sơn phát huy hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở

Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp xã Hương Sơn Nguyễn Trung Kiên thông tin, xã Hương Sơn hiện có trên 52.600 nhân khẩu, chung sống tại 14 thôn. Địa bàn rộng, dân số đông, song nhiều năm qua, tình hình an ninh trật tự nơi đây luôn được duy trì ổn định.

Do làm tốt công tác tuyên truyền nên trên địa bàn xã ít xảy ra những mâu thuẫn lớn. Tuy nhiên, trong quá trình sinh hoạt cộng đồng, đôi lúc vẫn còn phát sinh một số mâu thuẫn nhỏ, chủ yếu liên quan đến ranh giới đất đai, sinh hoạt hàng ngày và hôn nhân gia đình.

Hiện, xã có 14 tổ hòa giải, với 70 hòa giải viên (53 năm, 17 nữ). Thành viên các tổ hòa giải gồm ban lãnh đạo và đại diện các ban, chi hội đoàn thể của các thôn. Các hòa giải viên trên địa bàn xã đều là những ông, bà nhiệt tình, có uy tín và trách nhiệm cao với cộng đồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các tổ hòa giải trên địa bàn xã tiếp nhận 27 vụ việc (14 vụ việc mới và 13 vụ việc chuyển từ năm 2025 sang) và tiến hành hòa giải thành 24 vụ và 3 vụ đang giải quyết.

Có 7 thôn đạt tỷ lệ hòa giải thành 100%; 4 thôn không phát sinh mâu thuẫn phải dẫn đến hòa giải; 3 thôn có tỷ lệ hòa giải trên 85%.

Các thôn tiêu biểu đạt tỷ lệ hòa giải thành 100%, gồm: An Thắng, Mỹ Hiền, Mỹ Hà, Đục Khê, Hưng An, Đông Bình, Đốc Tín.

Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp Nguyễn Trung Kiên và Phó trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp xã Hương Sơn Nguyễn Thị Bích Hằng chia sẻ với phóng viên những kết quả công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn xã. Ảnh: Thu Lành

Là một trong những hòa giải viên tiêu biểu của xã Hương Sơn, ông Phạm Văn Quyền, Trưởng thôn Đục Khê, cho biết, là thôn đông dân cư của xã Hương Sơn, với 2.461 hộ dân, 9.500 nhân khẩu. Tổ hòa giải thôn hiện có 5 thành viên, các thành viên tổ hòa giải đều nhiệt tình, có uy tín và trách nhiệm cao với cộng đồng.

Từ ngày 1-1-2026 đến nay, trên địa bàn thôn xảy ra 4 vụ việc cần hòa giải. Tổ hòa giải thôn đã vào cuộc hòa giải thành 3 vụ, 1 vụ đang trong quá trình giải quyết.

Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp xã Hương Sơn Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh, thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải cơ sở cũng như hòa giải viên, xã Hương Sơn sẽ tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ những người làm công tác hòa giải nhằm trang bị cho các hòa giải viên đầy đủ kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải để họ chủ động nắm bắt tình hình từ cơ sở, kịp thời tháo gỡ những mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, an toàn.