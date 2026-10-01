Xã Hương Sơn phấn đấu 100% người dân được khám sức khỏe hằng năm

Ban Chỉ đạo khám sức khỏe toàn dân xã Hương Sơn vừa thống nhất phương án khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn Ngô Văn Nam đề nghị bố trí tối thiểu hai địa điểm khám mỗi ngày, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ. Ảnh: Nguyễn Thị Tuyết

Theo kế hoạch, chương trình áp dụng với người dân, người lao động, cơ quan, đơn vị, tổ chức và người sử dụng lao động trên địa bàn. Trong năm 2026, việc khám được triển khai theo hai giai đoạn tại Trạm Y tế xã hoặc các điểm lưu động, với tối thiểu hai điểm khám mỗi ngày và 3-5 bàn khám tại mỗi điểm.

Từ năm 2027 đến 2030, hoạt động khám sức khỏe được tổ chức hằng năm. Trạm y tế xã phối hợp với các cơ sở được phân công để tổ chức khám, cập nhật kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử, đồng thời tổng hợp, phân tích tình hình bệnh tật trên địa bàn.

Đối với các nhóm đối tượng do Trạm Y tế xã phụ trách, Trạm Y tế phối hợp với các cơ sở y tế theo phân công để tổ chức khám và cập nhật kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, đơn vị thực hiện tổng hợp, phân tích mô hình bệnh tật và báo cáo kết quả theo quy định.

Đối với học sinh, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm rà soát, lập danh sách và phối hợp tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học. Địa điểm khám được bố trí tại Trạm Y tế xã hoặc các điểm khám lưu động phù hợp, tạo thuận lợi cho người dân tham gia.

Để bảo đảm tiến độ, xã Hương Sơn triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, gắn với yêu cầu “rõ người - rõ việc - rõ địa bàn - rõ thời gian - rõ kết quả”. Tiến độ được quản lý theo từng ngày, từng thôn và từng nhóm đối tượng; các lực lượng trong hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân tham gia khám.

Theo Bí thư Đảng uỷ xã Hương Sơn Ngô Văn Nam, cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa của khám sức khỏe định kỳ và rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức phù hợp.

“Xã phấn đấu bố trí tối thiểu hai địa điểm khám mỗi ngày, chốt số lượng người được khám hằng ngày và kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ,” Bí thư cho biết.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động cần được thực hiện bằng nhiều hình thức để người dân hiểu rõ ý nghĩa của khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và chủ động tham gia, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xã Hương Sơn đã đề ra.