Xã Hương Sơn kiện toàn tổ chức Đảng, công bố các quyết định về công tác cán bộ

Lãnh đạo xã trao quyết định về công tác cán bộ tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tuyết

Theo các quyết định được công bố, ông Bùi Văn Triều, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã được điều động đến công tác tại Văn phòng Đảng ủy và bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy xã từ ngày 12-10-2026. Ông Nguyễn Văn Chức, Chánh Văn phòng Đảng ủy xã được điều động đến Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã để giới thiệu bầu giữ chức Trưởng ban nhiệm kỳ 2026-2031.

Đảng ủy xã cũng công bố quyết định thành lập Đảng bộ Trường THPT Mỹ Đức C, Đảng bộ Trạm Y tế xã, Đảng bộ Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn; thành lập các chi bộ thuộc khối cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị thuộc UBND xã, đồng thời chỉ định nhân sự cấp ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Ngô Văn Nam cho biết, việc kiện toàn tổ chức nhằm tinh gọn bộ máy, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí đề nghị các tổ chức Đảng mới thành lập sớm ổn định bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, duy trì nền nếp sinh hoạt và bảo đảm hoạt động thông suốt. Các cấp ủy cần gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo tồn di tích, bảo đảm an toàn lễ hội và phát triển du lịch bền vững.

Trong thời gian tới, xã Hương Sơn tiếp tục củng cố tổ chức Đảng, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.