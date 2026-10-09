Xã Hương Sơn: Khởi công đường 200 tỷ đồng, mở hướng kết nối du lịch

Lễ khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Hương Sơn - Mỹ Đức hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10-1954 – 10-10-2026. Ảnh: T.D

Hoàn thiện hạ tầng giao thông liên xã

Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Hương Sơn đi xã Mỹ Đức, đoạn từ thôn An Đà, Vạn Thắng đi xã Mỹ Đức và các tuyến nhánh, được kỳ vọng cải thiện điều kiện đi lại, thúc đẩy giao thương và phát triển du lịch địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: “Có đường giao thông thuận lợi thì mới mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư và quan trọng nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân”.

Tuyến đường liên xã Hương Sơn - Mỹ Đức được kỳ vọng cải thiện giao thông, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: T.D

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hương Sơn Nguyễn Duy Quỳnh, công trình có tổng chiều dài 3,201km, do UBND xã Hương Sơn quyết định đầu tư. Tuyến đường kết nối tỉnh lộ 419 qua các thôn An Đà, Vạn Thắng với trục đường Miếu Môn - Hương Sơn và đê sông Mỹ Hà, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, giảm tải cho các tuyến đường khác trong khu vực.

Dự án gồm các hạng mục nâng cấp nền, mặt đường bê tông nhựa, xây dựng cầu, kè, hệ thống thoát nước, điện ngầm, chiếu sáng và công trình bảo đảm an toàn giao thông. Đáng chú ý, cầu An Đà sẽ được xây dựng bằng bê tông cốt thép thay thế cống cũ có khẩu độ hẹp. Dọc tuyến còn có các hạng mục gia cố kè, hệ thống thoát nước và 135 cột đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời.

Ngoài ra, dự án được phường Phú Thượng hỗ trợ 70 tỷ đồng, tương đương 35% tổng mức đầu tư. Theo báo cáo của chủ đầu tư, phường Phú Thượng hỗ trợ xã Hương Sơn thực hiện 6 dự án với tổng kinh phí 200 tỷ đồng. Nguồn lực này góp phần giúp địa phương từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo xã Hương Sơn yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời chú trọng an toàn lao động, an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân trong quá trình thi công.

Mở hướng kết nối giao thương, du lịch

Quần thể di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn (Chùa Hương) là điểm đến du lịch tâm linh nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách thập phương. Ảnh: Nguyễn Công

Đối với người dân địa phương, việc khởi công dự án đáp ứng mong đợi về một tuyến đường thuận tiện hơn giữa Hương Sơn và Mỹ Đức. Theo Trưởng thôn An Thắng Trần Hoàng Khuê, tuyến đường kết nối địa bàn hai xã An Tiến và Hợp Thanh cũ, nay thuộc xã Hương Sơn và xã Mỹ Đức, trước đây nhỏ hẹp, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế.

Việc nâng cấp tuyến đường không chỉ tạo thuận lợi cho giao thương giữa hai xã mà còn mở thêm hướng kết nối với quần thể di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn (Chùa Hương). Ông Khuê cho biết, hiện người dân từ một số khu vực thuộc Mỹ Đức và địa bàn Hòa Bình cũ thường phải đi vòng qua Tế Tiêu để đến Chùa Hương. Khi tuyến đường được hoàn thiện, người dân tại các khu vực như An Phú cũ, Kim Bôi và Hòa Bình sẽ có thêm lựa chọn di chuyển, tạo điều kiện thu hút du khách và phát triển các dịch vụ phục vụ du lịch.

Ông Trần Hoàng Khuê, Trưởng thôn An Thắng, Xã Hương Sơn trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tại sự kiện. Ảnh: T.D

Niềm vui trước dự án còn đến từ việc những kiến nghị của người dân về cải thiện hạ tầng giao thông từng bước được giải quyết. Ông Nguyễn Đức Long, người dân thôn An Thắng, cho biết bà con đã nhiều lần kiến nghị cấp trên quan tâm nâng cấp tuyến đường.

“Chúng tôi mong tuyến đường sớm được hoàn thiện, vừa phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thôn An Thắng nói riêng và xã Hương Sơn nói chung, vừa tạo điều kiện để du khách đến với địa phương thuận lợi hơn”, ông Long chia sẻ.

Bản mô [hỏng chi tiết tuyến đường giao thông liên xã Hương Sơn- Mỹ Đức. Ảnh: Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hương Sơn

Với người dân An Thắng, việc khởi công dự án đánh dấu bước tiến trong quá trình giải quyết kiến nghị kéo dài nhiều năm. Điều được mong đợi lúc này là công trình được thi công đúng tiến độ, sớm đưa vào sử dụng để việc đi lại, giao thương và kết nối với các điểm du lịch trở nên thuận tiện hơn.